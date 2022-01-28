Irak'ın İklim Muamması: Yok Olan Suya Karşı Petrole Bağımlılık

Devam eden siyasi istikrarsızlığa, İran ve ABD etkisinin baskısına ve yeniden dirilen bir IŞİD (IŞİD) varlığına rağmen, Irak en önemli sorunuyla karşı karşıya: iklim değişikliği.

Geniş alanların gelecekteki yaşanabilirliği artık söz konusu olduğundan, çevre giderek ülke için bir sorun haline geliyor.

Fırat ve Dicle Nehirleri tarihsel olarak Irak'ın verimli topraklarının can damarı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık, benzeri görülmemiş oranlarda hasara yol açıyor.

Tarım, ülke genelinde çoğu insan için geçim kaynağı olmaya devam ediyor, ancak Iraklı çiftçiler, su kaynaklarının hızla kuruduğu korkutucu gerçekle giderek daha fazla karşı karşıya kalıyor.

Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde, Irak'ın, ekonomi ve istihdam üzerinde önemli bir etkisi olan iklim değişikliğinden özellikle sert bir şekilde etkileneceği konusunda uyardı.

Ülke, 2050 yılına kadar su kaynaklarında yüzde 20'lik bir düşüşe maruz kalabilir ve Irak'taki sulanan arazinin yaklaşık üçte biri kurak kalır.

Dünya Bankası'ndan Saroj Kumar Jha, "Eylem olmadan, su kısıtlamaları ekonominin birçok sektöründe büyük kayıplara yol açacak ve giderek daha fazla savunmasız insanı etkileyecek" dedi.

Kıbrıs Enstitüsü'nde iklim değişikliğinin etkileri konusunda yardımcı araştırma görevlisi olan George Zittis, son 40 yılda Irak ve çevresindeki bölgelerin on yılda yaklaşık 0,4 santigrat derece (0,7 Fahrenhayt derece) hızlanan ısınmaya tanık olduğunu söyledi.

Zittis, Al Jazeera'ya “Bu bölgesel ısınma oranları küresel olanlardan daha büyük” dedi. “Ülke ayrıca daha sık ve aşırı sıcak hava dalgaları yaşadı. Özellikle son on yılda birçok sıcaklık rekoru kırıldı… Hidrolojik ve tarımsal kuraklıklar, tarım ve gıda üretimi de dahil olmak üzere birçok faaliyeti etkiliyor.”

Irak ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin, “uyum için sınırlı kaynaklara” sahip dünyanın en önde gelen iklim değişikliği sıcak noktaları olarak kabul edildiğini kaydetti.

Yardım grupları, artan sıcaklıklar ve rekor düzeyde düşük yağışlar nedeniyle Irak ve Suriye'de 12 milyondan fazla insanın su, gıda ve elektriğe erişimini kaybettiği konusunda uyardı.

'Akut su güvensizliği'

Sam Houston Eyalet Üniversitesi'nde sosyoloji yardımcı doçenti olan Zeinab Shuker, El Cezire'ye yükselen sıcaklık dışında, komşu İran ve Türkiye'nin su kıtlıklarıyla başa çıkmak için barajlar inşa etmesinin nehir suyunu Dicle ve Fırat'tan yönlendirdiğini söyledi.

Shuker, Bağdat'ın su yönlendirme konusunda Tahran ve Ankara ile müzakere "yetersizliği"nin yanı sıra Irak'ın su kıtlığını uygun önlemlerle ele almamasının yanı sıra modası geçmiş sulama sistemleri ve artan tuzluluğun hepsinin, filizlenen bir insani krize yol açtığını söyledi.

"Hepsi büyük bir su kıtlığına katkıda bulunuyor, tarım sektörünü baltalıyor ve kırsal alanlardan şehirlere plansız göçü zorluyor, bu da şehirlerde zaten yüksek olan işsizlik, yoksulluk ve nüfus yoğunluğu üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor" dedi.