ING Bank Son Dakika 120 Ay Vadeli Düşük Faizli Kredi Vereceğini Açıkladı

ING bankası müşterileri için 120 Ay vadeli Konut kredisi imkanı sunuyor. Bu kampanyanın tüm bilgileri için ING bankasının Mobil asistanına mortgage danışmanlarına danışın detaylı bilgi almanız mümkündür. Mortgage sistemine göre uzun vadeli ve ipotekli Konut kredisi anlamına gelir.

Bu Konut kredisi dünyada en çok kullanılan finans yöntemlerinden biri olmaktadır. Bu kredi yöntemi başta bankalar olmak üzere birçok finans kuruluşunda kullanılan bir yöntemdir. Bu kredi sistemi ile gelen ipotek sistemi bankalarda daha fazla güvence sağlayacaktır. Kişi isterse kredisini dolar cinsinden yada Euro cinsinden ödeme yapabilir.

Ancak diğer ödeme türlerinde kur farkı bulunduğu için ING şubelerine giderek gerekli olan bilgileri öğrenip ödeme türünüzü TL olarak değişim yapabilirsiniz. Bu sayede kur farkı ödemeden sadece kredi tutarını ödeyip kredinizi bitirebilirsiniz. Ayrıca ING bankası emeklilere maaşını Bu bankadan alan kişiler için 3 ayda bir ödemeli mortgage sisteminden yarar alabilir. Yani kişi 3 ayda bir ödeme yapma imkanından yarar alır. Bu Konut kredisi kat mülkiyeti olup yüzde 75 oranındaki kısmı tamamlanmış olması gerekir.

Bu sayede evi ipotek edip krediden yarar alabilirsiniz. Konutun tutarını öğrenmek için uzman ekspertizler konuta gelerek gerekli araştırmaları yapıp sizlere bir miktar sunacaktır. Kredi alacak kişinin krediyi ödeyebilecek maddi gücü olup olmadığına çok dikkat etmelidir. Vade süresi çok uzun olduğu için kişinin bu vade süresince düzenli bir gelire sahip olduğuna dikkat etmesi gerekir.

Kredi türünde Bu alanda oldukça önemli bir husustur. Sabit faizli kredilerde vade boyunca faiz aynı şekilde kalırken endeksi bağlı olan taksit tutarı endeksi bağlı olarak değişime uğrayacaktır.

ING 120 Ay Vadeli Kredi İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

ING bankası bu kredi türü için gerçek kişilerin ve ortakların kimlik yada ehliyet belgesi gerekir. Son 3 aya ait İkametgah belgesi yada telefon hariç elektrik, su ve doğalgaz faturası işte belgeler arasındadır. Satın alınacak yada ipotek edilecek evin tapu fotokopisi bu kredi için istenir. Bununla birlikte ücretli çalışan kişilerin SGK belgesi ve son 3 aya ait maaş bordrosu bu kredi için istenir. Bu çalışan kişiler için gelir ve gider belgesi bulunması gerekir. Emekli olan kişinin emekli cüzdanı ile başvuru yapması gerekir. Çiftçi olan biri konut kredisine başvuru yapar ise çiftçilik belgesiyle başvuru yapması gerekir. Herhangi bir şirkete ortak olan kişinin ise işletme belgelerini vermesi gerekir.