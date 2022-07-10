İngiltere'nin Miras Elma Rönesansı

Tom Adams bir dedektif. Ancak suçluların izini sürmüyor – hedefleri, Birleşik Krallık'taki meyve bahçelerinde beklenmedik şekilde saklanan "kayıp" elma çeşitleri ve çalışmaları, zengin miras elmaları için yenilenen bir İngiliz tutkusuna dokunuyor.

Herhangi bir süpermarkette (bazıları ithal edilenlerden) yarım düzine elma çeşidi bulmak için şanslı olsanız da, şu anda İngiltere'nin Kent'teki Brogdale Çiftliği'ndeki Ulusal Meyve Koleksiyonunda elma tarafından yapılan yeni keşiflerle birlikte yaklaşık 2.200 elma türü kaydedilmiştir. ülke çapında avcılar.

Adams'ın elma tespit ritmi, İngiltere'nin Galler'le birleştiği Shropshire ve Herefordshire ilçelerinden bir ısırık alan İngiliz elma yetiştiriciliğinin eski bir kalbi olan The Marches'a odaklanıyor. Burada, bakımsız bir meyve bahçesinde, gizemli parlak sarı elmalar taşıyan tek bir ağaç merakını uyandırdı. Ne zaman ekildiğini kimse bilmiyordu ve ne Adams'ın uzman gözü ne de arşiv kayıtları çeşitliliği hızlı bir şekilde tanımlayamadı.

Gizemli elma nihayet bir Bringewood Pippin olarak tanımlanmadan önce arşivlerde derin bir araştırma ve gen testi yapıldı. Adams, "Bu, aslen 1800 civarında bahçıvan Thomas Andrew Knight tarafından yetiştirilen geç bir tatlı/elmadır - Golden Pippin ve Golden Harvey arasında bir geçiştir," dedi. "Ülkede türünün kalan tek ağacının bu olması da oldukça olasıydı."

Bu tek Shropshire bahçesi, Gürcü dönemi Bringewood Pippin'e katılan diğer üç "kayıp" çeşitle birlikte elma yeniden keşifleri için bir sıcak nokta haline geldi. Adams, "Ayrıca Gypsy King, Rhymer ve Round Winter Nonesuch'un kalan son ağaçlarının da eviydi," dedi. "Kesimler aldım ve bu ağaçlar şimdi yok olmaktan kurtarıldı - ülke çapında çok geniş bir alana yayılmışlar."

Bardsey Adası elması, kendine özgü meyveler veren tek bir ağaçla ilgili benzer bir hikayeye sahiptir - bu sefer Kuzey Galler'deki Llyn Yarımadası'nın hemen dışındaki küçük adada . Ağaç, 13. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntılarının yanında belki de yüzyıllardır ayakta duruyordu ve kuş gözlemcisi Andy Clarke'ı yerel meyve uzmanı Ian Sturrock'a götürmeye ikna eden şey elmalarına olan meraktı. DNA analizi için gönderilen sonuç, bunun daha önce bilinmeyen bir elma olduğu ve medyanın ağacı 2000 yılında dünyadaki en nadir ağaç olarak selamlamasına neden oldu. Tekrar greftler sayesinde, Birleşik Krallık'taki insanlar şimdi bu orta boy elma yetiştiriyor. tatlı ve sulu pembe elma yiyor ve kendine özgü limon aromasının tadını çıkarıyor.

National Trust tarafından 2022'de yapılan bir araştırma , 1900'lerin başından beri İngiltere ve Galler'deki geleneksel meyve bahçelerinin %81'inin çiftçilik ve kentleşmeyle ilgili arazi kullanımı değişiklikleri nedeniyle endişe verici bir şekilde ortadan kalktığını ortaya koydu. Bu sınırlı insanların yalnızca sayısız miras elma çeşidi deneyimine sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği ve geleneksel meyve bahçelerinde ormanlık, çalılık ve çayır otlaklarının karışımına çekilen vahşi yaşamı da etkilemiştir.

Ancak büyüyen bir elma aktivistleri ordusu, her şekil ve boyutta yeni topluluk meyve bahçeleri dikmek için İngiliz mirası çeşitleri havuzuna dalarak geri adım atıyor.

Common Ground çevre grubu , bu İngiliz elma rönesansının önemli bir öncüsüydü ve geleneksel meyve bahçelerini kurtarmak için ilk kampanyasını 30 yıldan uzun bir süre önce başlattı - 1990'da 21 Ekim'i her yıl Apple Günü olarak ilan etmek de dahil olmak üzere .

Common Ground kurucu ortağı Sue Clifford , 2017 yılında The Guardian ile meyve bahçesi ekimindeki artış hakkında konuştu. “İnsanların küçük meyve bahçeleri dikme fikrini nasıl edindiği şaşırtıcı” dedi. "Artık çok daha fazla ekim var, büyüyen bir kentsel ve kırsal hareket ve elma şarabına olan ilgi yeniden canlanıyor. Topluluk bahçeleri yerler için çok önemli hale geliyor ve insanlar onlarla haklı olarak gurur duyuyor."

Yeni meyve bahçesi üreticileri, hoş bir çeşitlilik yaratmak için bir dizi kritere göre ağaç dikebilir. Tabii ki meyvenin tadı da var - ama aynı zamanda bir ağacın ne kadar güçlü büyüdüğü, hatta baharda hangi tarihte çiçek açtığı da var. 2015 yılında Cornish kasabası Newquay'de dikilen bir topluluk meyve bahçesi, her biri kendi çekiciliğine sahip 120 miras çeşidine sahiptir.