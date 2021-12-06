Aung San Suu Kyi'nin Cezasına Dünya Nasıl Tepki Verdi?

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, destekçilerinin siyasi amaçlı olduğunu söylediği bir davada tahrik ve koronavirüs kısıtlamalarını ihlal suçlamasıyla dört yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme, 1 Şubat askeri darbesinin ardından gözaltına alınan sivil liderler hakkında Pazartesi günü ilk kararlarını verdiği için Başkan Win Myint de dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonunun Pazartesi akşamı bildirdiğine göre, cezaları daha sonra askeri hükümet lideri tarafından mevcut konumlarında iki yıla indirildi ve bunlar henüz açıklanmadı.

İşte dünyanın mahkumiyetlere nasıl tepki verdiği:

Birleşmiş Milletler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, "Devlet Müşavirinin askeri kontrollü bir mahkeme önünde yapılan gizli bir yargılama sonucunda mahkûm edilmesi siyasi motivasyondan başka bir şey değildir" dedi.

“Aung San Suu Kyi aleyhindeki bu karar, yalnızca darbenin reddedilmesini derinleştirecektir. İhtiyaç duyulan şey diyalog ve bu krizin barışçıl, siyasi bir çözümü olduğunda tutumları sertleştirecektir.”

Avrupa Birliği

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell 27 üye ülke adına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, 1 Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana Myanmar'da demokrasi için bir başka büyük gerileme oluşturan bu siyasi güdümlü kararı şiddetle kınıyor" dedi.

Ordunun eylemleri, Kasım 2020 seçimlerinde açıkça ifade edilen, halkın iradesine tam bir küçümseme gösteriyor” dedi.

Myanmar askeri yetkililerinin Myanmar'ın hızlı bir şekilde demokrasi yoluna dönmesine izin vermesi zorunludur” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "Burma askeri rejiminin Aung San Suu Kyi'yi haksız yere mahkum etmesi ve demokratik olarak seçilmiş diğer yetkililerin baskı altına alınması, Burma'da demokrasi ve adalete yeni bir hakarettir" dedi.

"Rejimi, Aung San Suu Kyi'yi ve diğer demokratik yollarla seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere haksız yere gözaltına alınan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz."

Myanmar muhalefeti

Bu bozuk adalet sisteminden bir şey beklemiyorum” dedi. Myanmar'ın sürgündeki muhalefet ulusal birlik hükümetinin bakan yardımcısı Maw Htun Aung, şunları söyledi:

Sürgün hükümetinin sözcüsü Dr Sasa, "Bugün Myanmar'da hukukun üstünlüğü, adalet ve hesap verebilirlik adına utanç verici bir gün. Acımasız askeri cunta bugün kendilerini yasaların üstünde gördüklerini doğruladı.” "Küresel toplum, orduya, personeline, sahip oldukları işletmelere ve bilinen tüm bağlı kuruluşlara ve aracılara yönelik yaptırımları daha fazla hedeflemelidir" diye ekledi.

Birleşik Krallık

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Aung San Suu Kyi'nin cezalandırılması, Myanmar askeri rejiminin muhalefeti boğmaya ve özgürlük ve demokrasiyi bastırmaya yönelik bir başka dehşet verici girişimidir" dedi.

“Birleşik Krallık rejimi siyasi tutukluları serbest bırakmaya, diyaloga girmeye ve demokrasiye dönüşe izin vermeye çağırıyor. Seçilmiş politikacıların keyfi olarak gözaltına alınması, yalnızca daha fazla huzursuzluk riski taşır.”

Çin

“Dost bir komşu olarak, Myanmar'daki tüm tarafların ülkenin uzun vadeli çıkarlarından hareket etmesini, farklılıkları anayasal ve yasal çerçeve altında birleştirmesini ve Myanmar'ın ulusal çıkarlarına uygun, zor kazanılmış demokratik geçişi ilerletmeye devam etmesini içtenlikle umuyoruz. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, "dedi.

Japonya

Japonya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya da dahil olmak üzere uluslararası toplumun üyeleri Myanmar'daki demokratik siyasi sistemin erken restorasyonunu talep ettiğinden karar olumsuz bir gelişmedir ve endişeliyiz" dedi.