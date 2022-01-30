Emeklilerin Cumhurbaşkanı ve Parlamento Tarafından Onaylanan Ek Ödemeleri Alacağı Gün Belirlendi! 10.000 TL Yatırılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve TBMM'de onaylanan kamu bankalarının yapacağı 10 bin TL'lik ödemeler hızlı bir şekilde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşlılar için devlet destekli kredi kampanyası başlatarak, daha önce banka kredisi kullanmış olsalar dahi acil ihtiyaçlar için 10 bin TL'ye kadar hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kredi çekmelerine olanak sağladı.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek bu kampanyada nakit başvuru yapanların Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli maaşı almaları gerekiyor.

Bu kampanyada Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 10.000 TL tutarında kredi kampanyası başlatıyor. Banka şubesine şahsen başvurabilir veya banka şubesine gitmeden online işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası internet hesabından 10.000 TL ödeme yapacak!

Ziraat Bankası'na ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar bankanın internet bankacılığını kullanarak 10.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan emekliler, bu banka üzerinden hemen emeklilik başvurusunda bulunabilirler.

10 bin TL'lik Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler 36 ay vade ile başvuru yapabilecek. Ödeme almak isteyenler Ziraat Bankası'ndan daha önce kredi çekmiş ve zamanında geri ödemiş ise banka düşük faiz oranları ile işlem yapabilecektir.

Pazartesi günü Vakıfbank'tan 10.000 TL'lik başvurular açılacak!

Ülkemizin kamu bankası olan ve emeklilerin tercih ettiği bankalardan biri olan Vakıfbank, 10.000 TL'lik ödeme başvurularını banka şubesine gitmek yerine internet sitesi üzerinden kabul etmektedir.

Vakıfbank'tan emekli maaşı alan emekli, hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. 10.000 TL kredi ödemesine ihtiyacı olan vatandaşlar, herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile istedikleri gibi başvuruda bulunabilirler.

Kredi başvurusu yaptığınızda banka, emekli aylığınızın yanı sıra önceki kredi performansınızı da değerlendirir. Vakfbank'ın kampanyalarını inceleyebilir, emeklilere verilecek ek ödeme için hangi faiz oranlarını kullanacağınızı bankanın resmi web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Halkbank da tıpkı Vakıfbank gibi aynı şartlarda kredi başvurusunda bulunmanıza imkan tanır.