ABD Destekli SDG Güçleri Suriye'nin Doğusunda Ölümcül Operasyon Düzenliyor

Kürt güçlerine göre, ABD ordusu tarafından desteklenen Kürt özel kuvvetleri, Suriye'nin doğusundaki Deir Az Zor vilayetinde düzenlediği hava operasyonunda beş şüpheli savaşçıyı öldürdü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki yarı özerk Kürt bölgesini kontrol eden ABD destekli bir Kürt ve Arap savaşçı ittifakı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, baskının al-Busaira köyü yakınlarında gerçekleştiğini söyledi.

SDG'den yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle düzenlenen baskında, IŞİD (IŞİD) silahlı grubunun "tehlikeli bir terörist hücresi" tarafından kullanılan bir saklanma yeri hedef alındığı belirtildi. 2014 yılında Suriye ve Irak'ın geniş alanlarını ele geçiren IŞİD grubu, 2019 yılında uluslararası bir askeri koalisyonun yardımıyla bölgesel bir birim olarak sona erdi.

SDG, çoğu patlayıcı kemer takan beş IŞİD üyesinin ölümüne yol açan silahlı çatışmaların başladığını söyledi.

“Bugün SDG, Deyrizor Valiliği'nde dört DAEŞ savaşçısını savaş alanından çıkarma ve kontrollü bir patlayıcı imhası gerçekleştirme operasyonu gerçekleştirdi. ABD liderliğindeki koalisyon Twitter'da, Arapça kısaltması Daesh ile IŞİD'e atıfta bulunarak, bu operasyon bölgeye güvenlik ve güvenlik sağlama çabalarını ilerletiyor” dedi.

'Çok sayıda sivili kaçırdı'

Suriye Haber Ajansı (SANA) daha önce, Amerikan güçlerinin Pazartesi günü şafak vakti Deir Az Zor yakınlarında düzenlediği "büyük bir hava operasyonunda" "birkaç sivili kaçırdığını" söyledi.

Devlet ajansı, ABD birliklerinin evlere "ayrım gözetmeksizin" ateş açarak hepsi bir ailenin üyesi olan üç sivili öldürdüğünü söyledi. Suriye genelinde geniş bir kaynak ağına sahip İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az dört kişinin öldüğünü söyledi.

Gözlemevi başkanı Rami Abdel Rahman, ölenlerin aynı aileden olduğunu ve motosikletle kaçmaya çalışırken helikopter ateşiyle vurulan ikisinin de dahil olduğunu söyledi. Al-Busaira, Fırat'ın kıyısında, iki ana şehir olan Deir Az Zor ve Mayadeen arasında, IŞİD'in asıl kalbinin ortasında yer alan bir köydür.

IŞİD, Irak sınırının her iki tarafındaki çöllerdeki sığınaklardan sık sık vur-kaç baskınları düzenleyerek saldırılar düzenlemeye devam etti.