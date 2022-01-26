İngiltere Başbakanı, 'Parti Kapısı' Tezgâhları Üzerine Rapor Olarak İstifa Etmeyi Reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda haftalık Başbakan'ın Sorular oturumu sırasında "parti kapısı" skandalı nedeniyle istifa çağrılarına bir kez daha karşı çıktı.

Johnson, kilitlenme sırasında parti yapma iddialarına ilişkin resmi bir raporun yayınlanmasından önce Çarşamba günü İngiltere muhalefet lideri Keir Starmer tarafından sorguya çekildi.

Starmer, Johnson'ı toplantılarla ilgili hikayesini değiştirmek ve parlamentoyu yanıltmakla suçladı; bu, başbakanın istifayı tetiklemesi gerektiğini kabul ettiği bir suç. İstifa edip etmeyeceği sorulduğunda Johnson, “Hayır” yanıtını verdi.

“Bunu inkar etmiyorum ve her türlü nedenden dolayı birçok insan yolumdan çekilmemi isteyebilir, ancak onun (Starmer) beni yoldan çekmesinin nedeni, bu hükümete güvenilebileceğini bilmesidir. "dedi Muhafazakar milletvekillerinden alkışlara.

"Zor kararlar aldık, büyük işleri doğru yaptık ve özellikle işe devam ediyorum."

Resmi soruşturma

Kıdemli memur Sue Gray'in iddia edilen tecrit ihlalleriyle ilgili soruşturmayla ilgili raporunu hükümete ne zaman teslim edeceği belli değil. Johnson daha önce bunu tam olarak yayınlamaya ve bulguları hakkında Parlamentoya hitap etmeye söz vermişti.

Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Elbette aldığımda dediklerimi aynen yapacağım" dedi.

Başbakan ve personelinin koronavirüsün yayılmasını engellemek için ülkeye uygulanan kısıtlamalara uymadığı iddiaları kamuoyunda öfkeye neden oldu, bazı Muhafazakar milletvekillerinin Johnson'ın istifasını istemesine ve iktidar partisi içinde yoğun bir iç çekişmeye yol açtı.

Johnson, Mayıs 2020'de Downing Street'teki ofislerinin bahçesinde düzenlenen "kendi içkini getir" etkinliği olan bir etkinliğe katıldığı için özür diledi, ancak partiyi kurallara uygun bir iş toplantısı olarak gördüğünü söyledi.

Johnson'ın destekçileri ayrıca Downing Caddesi'ndeki başbakan için Haziran 2020'de sürpriz bir doğum günü partisini savundular.

Sadık milletvekili Conor Burns, Johnson'ın toplantıyı önceden bilmediğini söyledi.

Burns, Channel 4 News'e verdiği demeçte, "Bu önceden tasarlanmış, organize bir parti değildi... Bir bakıma bir pastayla pusuya düşürüldü" dedi.

Johnson, eleştirmenlerini Gray'in sonuçlarını beklemeye çağırdı, ancak Salı günü polisin bazı toplantılar hakkında cezai soruşturma başlattığını söylediğinde "bekle ve gör" savunması zayıfladı.

Londra Metropolitan Polis gücü, Johnson'ın Downing Street ofisindeki ve diğer hükümet binalarındaki "bir dizi olayın", gücün koronavirüs kurallarının "en ciddi ve bariz" ihlallerini soruşturma kriterlerini karşıladığını söyledi.