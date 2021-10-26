ING Bank’tan Anında 5 bin TL Kredi! Şimdi Al Ocak 2022’de Ödemeye Başla! İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların büyük bir bölümü ödeme kolaylığı sunacak bankalara yönelmektedir. Bundan dolayı da kendilerine 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunan bankalardan kredi kullanmaktadır. ING Bank tarafından bu beklentileri karşılayacak özel bir kampanya düzenledi. Her vatandaşa 3 ay ertelemeli özel kredi sunulacağı belirtildi.

ING Bank’ın sunmuş olduğu kampanya ile birlikte kredi kullanan vatandaşlar 36 ay vade üzerinden ödemelerine başlayabilecektir. 5 bin TL hemen kredi alınması ile bir nebze olsun acil ihtiyaçlarınızı hemen karşılayabilirsiniz. Üstelik kullanacağınız kredi ödemesini ise Ocak 2022 başlama şansına sahipsiniz. Yeni müşterilerine özel hoş geldin kampanyası olarak sunulan kredi için gereksinimleri karşılayan her vatandaş alabilmektedir. Peki mevcut şartlar nelerdir?

3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatı

İhtiyaç kredisi sahibi olan vatandaşların arzuladığı şekilde kampanyayı ING Bank gerçekleştiriyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar özel çözüm sunacak kampanyaları ING Bank düzenlemesine devam ediyor. 3 ay erteleme imkanı ile sahip olabileceğiniz kredi başvuruları için duyuru resmi internet sitesi üzerinden yapıldı.

Şimdi Al 2022’de Ödemeye Başla 5000 TL Kredi!

ING Bank tarafından duyurulan kampanya ile 2022’de ödenmeye başlanacak bir kredi sunuyor. 5000 TL üzerinden sunulacak olan kredi için ise başvurular alınmaya başlandı. Herhangi bir banka müşterisi olsanız dahi banka ile tanışma karşılığında kredi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz.

5000 TL Kredi Şartları Nelerdir?

Banka tarafından sunulan kredi alabilmek adına öncelikle şartları karşılamak gerekmektedir. ING Bank yeni müşterisi olsanız dahi kredi verileceği süre içerisinde değerlendirmeler kredi notuna göre yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde onaylar 1500 kredi notu ve üzerinde olan vatandaşlara yapılmaktadır. Mevcut başvurular ise internet bankacılığı, mobil uygulama, SMS ve banka şubeleri üzerinden gerçekleşiyor. İstediğiniz yöntem üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Mobil uygulama ya da internet bankacılığı ile yapılan başvuruları direkt şekilde hesaplara yansıtılmaktadır. Böylelikle hesabınıza aktarılan 5000 TL nakit dilediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. ING Bank yine müşterilerin nakit sıkıntısını düzenlediği kampanya ile giderecek şekilde hamlesini gerçekleştiriyor.