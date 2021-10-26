Akbank Yeni Kampanyasını Duyurdu: Akbank ATM’den 10.000 TL Veriyor ve Hemen Hesaba Yatırıyor

Akbank ATM’den 10.000 TL Veriyor. Akbank müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını karşılamaları için ATM üzerinden nakit avans sunuyor. 40 güne varan vade seçenekleri ile nakit avansınızı hemen alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Kartınızda veya kredili mevduat hesabınızda tanımlı olan tutar kadar nakit avans çekebiliyorsunuz. 40 Güne varan vade oranları ile de çektiğiniz tutarı geri ödüyorsunuz.

Nakit Avans Her Zaman Yanınızda

Kredili mevduat hesabınız olduğu sürece veya kredi kartınız olduğu sürece nakit avansınız her zaman yanınızda. Eğer nakit avans başvuru yapmadıysanız NA yazıp kartınızın son 6 hanesini 5990’a mesaj atarak siz de nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Daha sonrasında ATM, Axess mobil uygulaması, Akbank internet şıubesi, SMS ve telefon bankacılığı gibi kanallar üzerinden nakit avansınızı kullanabilirsiniz.

40 Güne Varan Vade

Çektiğiniz nakit avansı 40 güne varan vade seçenekleri ile rahatlıkla ödeyebilirsiniz. İhtiyacınız olduğu her an alabileceğiniz nakit avansınızı uzun vade seçeneği ile kolaylıkla ödeyebilirsiniz. İsterseniz ATM’den isterseniz internet üzerinden isterseniz de SMS veya telefon bankacılığı ile alabileceğiniz ve anında hesabınıza yatacak nakit avansı 40 güne varan vade seçenekleri ile kullanabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı İşlem Ücretleri

40 Güne varan vade seçeneklerinin yanında uygun işlem ücretleri ile de rahat edebiliyorsunuz. 10.000 TL ve 40 gün vade için Akbank ATM’lerinden yapacağınız işlemlerde 200 TL faiz ve 105 TL’de işlem ücreti ödeyerek paranızı alabiliyorsunuz. Burada kullandığınız karta göre faiz oranlarında ve işlem ücretlerinde değişiklik olabiliyor. Bunun yanında Akbank ATM’si yerine farklı bir bankanın ATM’sinden işlem yapmanız durumunda 10.000 TL kredi ve 40 gün vade için işlem ücreti 406,93 TL’ye çıkıyor. Bu nedenle nakit avans ihtiyacınızı Akbank’ın kendi ATM’lerinden yapmanız büyük önem taşıyor. Faiz oranı aynı kalsa da işlem ücreti farklı banka ATM’lerinde çok daha yüksek oranlara çıkıyor.

Başvuru Her Yer Yerden Yapılıyor

İster Akbank internet şubesinden ister Axess Mobil’den ister Akbank Mobil’den ister ATM’lerden isterseniz de telefon ve SMS bankacılığı aracılığı ile nakit avans başvurusu yapabiliyorsunuz. Gerekli şartları taşımanız durumunda nakit avans anında hesabınıza yatıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Paraya ihtiyaç duyduğunuz anda her kanaldan paraya ulaşma fırsatı elde ediyorsunuz.