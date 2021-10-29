Ziraat Bankası Daha Önce Kredi Alan Kişilere, Soru Sormadan 15.000 TL Verecek. Bankadan açıklama son dakika duyuruldu. Ziraat Bankası kendi bankasından daha önce Kredi almış kişilere 15 bin TL'ye kadar hemen onay vereceğini Kendi resmi internet sitesinden duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada özellikle Banka hesabı olan kişiler internet bankacılığını kullanarak Bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilecekler. Ziraat Bankası 15.000 TL'ye kadar vereceği İhtiyaç kredisinde çalışan emekli olan veya devlet memuru olan kişilere bireysel kredi kullandıracaktır.

Sizlerde daha önce kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaptıysanız ve kredi kullandıysanız düzenle ödemeleriniz var ise banka şubelerine gitmeden de mobil uygulama üzerinden bu bankadan 15.000 TL kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulamadan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden mobil uygulama ile birlikte kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapmak için internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor. Banka hesabınız varsa internet bankacılığı şifresi kullanarak hemen Kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi olacak olan kişiler müşteri hizmetleri numarasını arayarak resmi internet sitesine girerek veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yaptıkları gibi internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında banka masrafsız kredi seçenekleri ve düşük faiz oranları ile müşterilerine destek olacaktır.

Emekli olan kişilere kredi kampanyası...

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan mobil uygulamasından ATM sinden internet sitesinden veya en yakın Ziraat Bankası şubesinden kredi başvurusu yapabilecektir. Ziraat Bankası ATM üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgileri hemen öğreneceksiniz.

Emekli olan kişilerin tüm bankadaki Kredi kampanyalarına katılmaları için bankadan emekli maaşı alması şartı vardır. Ziraat Bankası ATM'si üzerinden müşteri hizmetleri üzerinden resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman emekli kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası emekli müşterilerine yapmış olduğu Bu kampanyada 15 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin de daha önce bankadan kredi almış olmaları durumunda limitleri otomatik olarak oluşacaktır.