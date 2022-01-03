Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklama Yaptı, Borcu Olanlar İçin Müjde Oldu

Pandemi döneminden beri bankalara borcu olan vatandaşların ödeme zorlukları çekmesi durumunda kamu bankaları devlet destekli olarak cumhurbaşkanlığı onayı ile vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullandıracak. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bu kredileri Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aracılığı ile kullanabilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle emekli olan ve esnaf olan vatandaşlar için kamu bankalarının borç kapatma kredilerinin 2022 yılında da verileceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bu açıklama sonrasında yapmış oldukları duyuru ile birlikte hem düşük faiz oranları ile sizlere Kredi kullandırırken bankalardan kredi alacak olan vatandaşların 100.000 TL'ye kadar kullanmış oldukları krediler ve diğer bankadaki borçlarını tek bir kalemde ödeme kolaylığı da sağlayacaktır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvurusunu devlet destekli olarak alacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli Kredi başvurusunu en yakın Ziraat Bankası şubesinden şahsen yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında Kredi değerlendirilmesi bankanın Genel müdürlüğü tarafından yapılacağı için 1 ile 5 iş günü arasında sizin Kredi sonucunu sizin cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile öğrenilecek.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de özellikle emekli olan vatandaşların borç kapatma kredisi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması şartı ile kredi onayı sunulmaktadır. Size en yakın Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerine giderek başvurunuzu yapabileceğiniz gibi ayrıca bankaların resmi internet sitesi üzerinden açılan devlet destekli ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabileceğiniz söylemek istiyoruz. Devlet destekli olarak verilecek olan bu krediler de banka müşterilerine 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemesinde isteyen kişiler 45 gün erteleme isteyen kişiler ise 90 gün erteleme ile kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank haricinde devlet destekli bankalardan olan Şekerbank ta emekli olan vatandaşlar için emekli maaşını kendi bankasına taşıması durumunda 250 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Her ne kadar Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank gibi düşük faiz oranları ile kredi vermese de banka müşterilerine emekli olması durumunda cazip kredi faiz oranları ile işlem yapmaktadır. Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Esnaf olan vatandaşlar ise bireysel müşteri temsilcisi üzerinden değil ticari müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu yapabilmektedirler. Esnaf olan vatandaşlar ayrıca 100.000 TL üzerinde de ipotek karşılığı yüksek limitli borç kapatma kredileri kullanabilir veya yatırım yapmak için bu bankalar üzerinden yüksek limitli krediler alabilir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.