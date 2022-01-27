ING Bank ve TEB Güçlerini Birleştirdi, Vatandaşlara Yardım Geldi, Yalnızca Kimliğini Alarak Bankaya Gidenlere Ödeme

ING Bank ve TEB Bankası gerçekleştirdiği kampanyayla beraber 44 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi olanağı sunuyor olacak. Kredi alacak olan bireyler 44 bin TL’ye dek 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecektir. ING ve TEB oluşturduğu bu temel yönlü kampanyada bunun yanı sıra düşük düzeydeki faiz oranlarıyla işlem yaparken kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uyguluyorlar. TEB ve ING Bank yaptığı bu önemli kampanyada emekli çalışan ve memur olan kesime başvuru olanağı tanırken bireysel açıdan ihtiyaç kredisi de sağlamış oluyor. ING ve TEB üzerinden nakit onayı alabilecek olanlar hakkında başvuru koşulları ise şöyle:

l Kredi almak isteyenler 1100 ve üzerinde kredi notuna sahip olmalıdır.

l Kredi başvurusu yapacak kişinin Türkiye vatandaşı olması zorunludur.

l Kredi almak isteyen kişinin bankalarda hesapları bulunuyorsa internet şifresi alması lazımdır.

l Daha evvel bankalardan kredi kartı kullanan ve ödemelerini düzenli olarak yapanlar kredi alabilirler.

l Kredi almak için reşit olma şartı aranır.

l Kredi alacak bireyin herhangi bir bankada icralık durumu olmamalıdır. Bu son derece önemlidir.

l Netleştirilmiş olan bu şartlara uygun olan bireyler kredi başvurusunu hızlı bir biçimde bankalar üzerinden anında yapabilir.

TEB Kredi Başvurusu

TEB bankası üzerinden kredi başvurusu en basit biçimde teb.com.tr adresinden yapılmaktadır. Banka resmi web sitesine giriş yapmış olanlar TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi başvurusu yapabilir. TEB ihtiyaç kredisi kampanyasına katılıp kredi almak isteyen vatandaşlar bu işlemi SMS göndererek de gerçekleştirebiliyor. SMS ile kredi alacaksanız kimlik numaranızı 4466 numarasına göndermelisiniz. Kimlik numarasıyla SMS atan bireyler 44 bin TL kredi onayı alacak olursa en yakın TEB Bankası şubesini ziyaret ederek kredi kullanabilir.

ING Bank Kredi Başvurusu

ING Bank aracılığıyla acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka internet sitesine giriş yapıp kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 44 bin TL kredi almak için ayrıca bu banka içerisinde hesabı olan bireyler de kredilerini banka şubesinden diledikleri zaman kimlikleri ile alabilirler.