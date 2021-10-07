ING bank ve Finansbank'tan 5000 TL'ye kadar acil kredi destek paketi başladı. ING bank ve Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde kredi onayı alabilecekler. . 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredisinde 5000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan müşteriler kredilerini aynı gün içerisinde kullanabilirler.

ING bank 5000 TL kredi şartları...

ING bank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kredi notu uygun olması durumunda onay alabilirler. ING bank ayrıca kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı uygulayan bankaların başında gelmektedir. 1500 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler bankadan düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmaktadır. ING bank resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Finansbank 5000 TL kredi şartları...

Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirtilen kredileri kullanabilmeleri için banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. 5000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde banka müşterisi olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. Finansbank 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere belirtilen kredi SMS ile verilmektedir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak 5 dakika içerisinde sonucunu alacağı Kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan müşteriler ayrıca mobil uygulamayı kullanarak da bu bankadan internet bankacılığı aracılığı ile kredi alabilecektir.