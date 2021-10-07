Emekliye Son Dakika 15.000 TL Ödeme Yapılacağı Haberi Geldi, Detaylar Belli Oldu, Her Emekli Olan Alacak

Emekliye 15.000 TL ödeme yapılacak. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere banka hızlı bir şekilde onay verecek ve düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli olarak Kredi kullandırımı yapacak. son dakika haberi olarak Ziraat Bankası tarafından yayınlanan Bu haberde emekli olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda 15 bin TL'ye kadar hemen kredi onayı alabileceklerdir.

15.000 TL'ye kadar yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay alan müşteriler 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli olan bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceklerdir.

15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emeklilerin Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları banka hesap numarası ile müşteri hizmetlerini arayarak almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden de işlem yapabilecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile emekli olan müşterilere emekli kredisi kampanyası yapıyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan müşteriler mobil uygulamayı kullanarak banka şubelerine gitmeden de 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilecekler.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın resmi internet sitesine girebilir veya Ziraat Bankası ATM'sine girerek kartlı ve kartsız işlem yaparak başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan müşterilerine ayrıca kendi banka şubelerinden de sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası emekli maaşını alan kişiler ayrıca bu banka üzerinden nakit avans limitleri alabilir ve ayrıca 750 TL'ye kadar da emekli promosyonu alabilmektedir. Ziraat Bankası kredi detaylarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.