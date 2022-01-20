ING Bank ve 2 Özel Banka Mini Kredi Veriyor, Düşük Limitli İhtiyaçlar Sorun Olmaktan Çıkıyor

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler ING Bank TEB Bankası ve qnb Finansbank tarafından yapılacak olan kampanyaya katılarak 7.500 TL'ye kadar Mini Kredi kullanabiliyor. Son zamanlarda bankalar Yaptığı tüm kampanyalar ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarına göre kredi imkanı sağlamaktadır. Sizler de eğer bu bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız acil ihtiyacınızın olması durumunda hemen kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ING TEB Bankası ve qnb Finansbank tarafından başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyor. Başvuru yapmak istiyorsanız banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması diğer bankalardaki ödeme performansınız da herhangi bir sıkıntı olmaması şartı en başta gelmektedir.

ING Bank

ING Bank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Mini Kredi kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Banka internet sitesi üzerindeki Mini kredi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlar hemen Kredi sonucunu öğrenebilecek onay alması durumunda başvuru formunda yazmış oldukları banka şubesi üzerinden kredi kullanabileceklerdir. ING Bank ayrıca kendi bankası'nda hesabı olan ve mobil bankacılık kullanan vatandaşlara da online internet bankacılığı kredisi imkanı sağlıyor. ING Bank üzerinden 7500 TL kredi kullanmanız durumunda 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

TEB Bankası

TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını sms ile hızlı bir şekilde yapabiliyor. T.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak ve kredi sonucunu hemen öğreneceksiniz. Onaylanan Kredi en yakın banka şubesinden gelir belgesiz sadece kimliğinizi vererek ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak alabilirsiniz.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler Mini kredi almak istiyorsa t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına göndermeleri yeterlidir. Banka sizlerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanılacak 36 ay vadeye kadar 7500 TL ödeme almanız durumunda ise en yakın banka şubesinden sizlere kimlikle yardımcı olacaktır. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler Finansbank mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilir.