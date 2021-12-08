Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC 10.000 TL İçin Birleşti, Düşük Faizli Nakit Vereceğini Açıkladı

Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bank 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC banka üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bank üzerinden alacağınız bu krediler de 36 ay vade yapabilir. Kredi taksitlerinin ilk ödemesinde de 3 ay erteleme ile işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu üç banka üzerinden alacağınız kredi kampanyaları hakkında bilgiler vereceğiz.

İhtiyaç kredilerinde en çok başvuru yapılan yeniliklerin başında 10.000 TL kredi gelmektedir. Kişiler genellikle kredi başvurularını 10.000 TL'ye göre yapmaktadır. Bu sebeple bazı bankalar da bu krediler de çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar.

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız. 36 ay vadeye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bank üzerinden de 10 bin TL kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Bu bankalar üzerinden alacağınız kredilerde şartlara uygun olmanız durumunda onay verilecek ve isterseniz de banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bank üzerinden kredi onayı almak isteyen kişilerin en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunun olması şartı vardır. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, şimdi sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden kredi nasıl kullanabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Garanti Bankası 10.000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurularında banka sizin sigorta durumunuza bakacaktır. Sigorta durumu 3 ay olan kişiler Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL kredi onay alabilir.

Garanti Bankası üzerinden ayrıca internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Alo Garanti numarasını arayarak da kredi başvurusu yapmanız ve başvuru sonucunu öğrenmeniz mümkündür. Garanti Bankası 36 ay vadeli kredileri başvuru yaparak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

İş Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden de 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu yapabilir. İş Cep uygulamasını kullanan kişilerde İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

HSBC Bank 10.000 TL kredi başvurusu

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar bu krediler hızlı bir şekilde alabilirsiniz. HSBC Bank şubelerinden ve HSBC Bank internet bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere uygun faiz oranları ile birlikte krediniz kullandırılacaktır. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi notuna göre faiz oranını işleme sokacaktır.