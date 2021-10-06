ING Bank Maaşınızın 10 Katına Kadar Nakit Ödeme Yapacak: İhtiyacı olan vatandaşlara özel ING Bank yeni bir kredi kampanyası hakkında duyuru gerçekleştirdi. Mevcut aldığınız maaşınızın 10 katına kadar düşük faiz imkanı ile kredi almaya hak kazanabileceksiniz. Bankaya ait resmi internet sitesini kullanarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Emekli ya da çalışmalarınız karşılığı alınan maaşınızın 10 katına kadar bir kredi değerlendirilmesi yapılacaktır.

Yani 3.000 TL düzenli maaş alan 30.000 TL tutarına kadar gelir belgesi sunmadan kredi alabilecektir. Kampanya dahilinde şartları sağlayabilen müşterilere özel kredi verileceği konusunda bir açıklama yapıldı. ING Bank tarafından gerçekleştirilen bu son dakika kampanyası ile birlikte maaşların 10 katı üzerine kadar çıkabilecek düşük faiz oranları ile kredi imkanlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz.

ING Bank Kredi Notuna Göre Faiz Oranı Uygulayacak

ING Bank tarafından düzenlenen kampanyaya karşı başvuruda bulunacak olan müşteriler, mevcut aldıkları maaşların 10 katına kadar kredi almayı düşünüyor ise bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Kredileri kullanacak kişilerdeki kredi notu değerlendirerek faiz oranları belirlenerek faydalandırılacaktır.

Mevcut kredi notunun 1200 ve üzerinde olması halinde olması ile kredi değerlendirmeleri ING Bank tarafından yapılacaktır. 1600 ve üzerinde olanlar ise mevcut faiz oranları baz alınarak özel kredi kampanyasından kredilerini kullanabileceklerdir. Söz konusu şartları sağlamış olduğunuzu düşünmeniz halinde ya da bankalara karşı sıkıntınız bulunmuyor ise maaşınızın 10 katı kadar kredi almaya hak kazanabilirsiniz.

ING Bank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank aracılığı ile aldığınız maaşın 10 katına kadar ihtiyaç kredisinden faydalanmak istiyorsanız, resmi internet sitesini kullanarak gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Yapılan kredi başvurusu onay alması halinde en yakın ING Bank şubesine kimliğiniz ile giderek kredinizi teslim alabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapma imkanınız bulunmuyor ise ING Bank şubesinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Yine bankada onay alarak kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

ING Bank müşterilerine 10 katı kadar kredi kullanmaya imkan sunarken, gelir belgesi talep etmemektedir. Ancak kredi kullanacak kişinin sigorta prim tutarı kredi miktarının belirlenmesinde değerlendirilmektedir. Yani düzenli ödenen sigorta priminizin 10 katına kadar kredi alma hakkına sahip olabileceksiniz.