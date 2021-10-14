ING Bank kredi kartı kullanan kişilere düşük faizli 30.000 TL kredi vereceğini açıkladı

ING bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler diğer bankalardan veya ING bank üzerinden bir kredi kartı kullanıyorsa ve bu kredi kartı ödemelerini düzenli yapıyorsa 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde düşük faiz oranları ile ING bank kredisi kullanabilecektir. ING bank resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte bankadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek onaylanan kredi'nin de ne kadar olduğunu hemen sizlere söyleyecektir. ING bank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde kredi başvuru şartlarını araştırması gerekiyor. ING bank banka kredi politikalarına uygun olan kişiler hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

ING bank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygunsa internet üzerinden başvuru yaparak hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebiliyorlar. ING bank'ın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu sunulacaktır. 30 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsa veya emekli ise düşük faiz oranları ile ING bank üzerinden bu limitler üzerinde de kredi kullanabilecektir.

ING bank banka müşterisi olan kişiler mobil uygulamadan başvuru yapıyor

ING bank'ta hesabı olan kişiler ise Kredi kullanabilmek için ING mobil uygulamasına girebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onay alabilirler. ING mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onaylanırsa onaylanan tutar kadar krediniz hemen kendi hesabımıza yatacaktır. ING bank kredi notu 1500 ve üzerinde olan müşterilere banka performansı düzgün olan kişilere kendi kredi notuna göre faiz oranları uygulayarak kredi onayı vermektedir. ING bank ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilir veya en yakın ING bank şubesine giderek hem kredi başvurusu yapabilir hem de bankanın diğer Kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.