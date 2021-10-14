Sadece Kimlik Numaranızı Vererek 50.000 TL Alacaksınız, Taksit Ödemelerini 90 Gün Erteleyin

50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler için yeni bir kredi Haberi geldi. 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ilk kredi taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli kredi başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında banka hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sizlere söyleyecek kredi notunuza göre de kredi onayı verdikten sonra faiz oranlarını sizlere belirleyecektir. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada sadece kimlik numaranızı vererek 50.000 TL'ye kadar onay alıp alamayacağını da sizlere söyleyecektir.

Yapı Kredi Bankası kredi şartları nelerdir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler en az 1400 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte en az 1400 ve üzerinde kredi notu olan kişilere en düşük faizlerle kredi verecek hem de masrafsız kredi seçenekleri ile hızlı bir şekilde Kredi sonucunu müşterilere sunacaktır. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler diğer banka performanslarına göre kredi onayı alacakları için eğer güncel borçlarında gecikmeler varsa bu gecikmeleri yatırdıktan sonra 24 saat içinde kredi başvurusu yapabilirler.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası sadece t.c. kimlik numaranız ile 50.000 TL kredi kampanyasına SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. 4411 numarasına bireysel yazının boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak gönderim yapın. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredi tutarının ne kadar olduğunu sizlere gösterecektir. 50.000 TL'ye kadar değerlendirmeye alacak olan bu banka kredi onayı vermesi durumunda en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Kredi başvurusunu tamamlayarak onaylanan krediyi hesaba atabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapamayan müşteriler ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.