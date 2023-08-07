ING Bank, bireysel kredisiyle ilgili tüm bilgileri web sitesinden paylaştı. Banka 50 bin TL nakit veriyor ve aylık 2533 TL taksitle geri ödeyebiliyorsunuz. Peki ya faiz oranı ve kredi süresi ne kadar? ING’nin ihtiyaç kredisi ile alakalı tüm detaylar haberimizde.

ING BANK'IN KREDİ TEKLİFİ

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde ekonomik zorluklar artmaya başladı. Bu durumlar nedeniyle birçok şeyin fiyatı arttı. Bu da insanların alım gücünün düştüğü anlamına geliyor. Sonuç olarak, giderek daha fazla insan fazladan nakit paraya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden farklı bankalardan kredi seçeneklerini araştırıyorlar. Peki, ING Bank ne sunuyor? Krediye nasıl başvurabilirsiniz?

ING Bank müşterilerine %2,69'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sağlıyor. Turuncu Ekstra ile yeni müşteriyseniz, 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde %1,99 faiz oranı bile alabilirsiniz. Bu kredi fırsatları hem yeni hem de mevcut ING Bank müşterileri için geçerlidir. Kredi notunuz 1850 veya daha yüksekse, bu kredi teklifinden de yararlanabilirsiniz. Bu bireysel kredi kampanyasının faiz oranları, kredinin uzunluğuna (3-36 ay) ve ödeme geçmişinize bağlı olarak aylık %2,69 ile %6,99 arasında değişiyor. Ancak işin güzel tarafı şu: 5.001-50.000 TL arasında borçlanıyorsanız ve 36 ay seçeneğini seçerseniz, ödemelerinizi ilk 3 ay erteleyebilirsiniz. Bu, krediyi hemen geri ödemeye başlamak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

KREDİ HESAPLAMA ÖRNEK TABLOSU

ING Bank'ın internet sitesinde bir kredi hesaplama sistemi var. Bu sisteme göre 36 ay geri ödemeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 2533 TL olacaktır.

Faiz oranı, kredi notunuza ve diğer faktörlere göre belirlenecektir. Bu nedenle, ihtiyacınız olan tüm bilgileri almak için doğrudan bankayla iletişime geçebilirsiniz.