ING Bank 0,49 Faizli Nakit Kredi Veriyor! 50.000 TL Nakit Para Anında Hesaba Geçiyor!

ING Bank yüzde 0,49 faiz oranıyla kredi veriyor! Hesaba anında 50.000 TL yatırılır. Garantör yok, gereklilik yok ve para hemen hazır! Düşük faizli kredi programları yürüten bankalar arasında en görünür olanı ING Bank oldu. Ocak ayında hem müşterilere hem de müşteri olmayanlara düşük faizli kredi veren banka, peş peşe yeni duyurular yapıyor. ING Bank destek ödemeleri sayesinde vatandaşlar hem uzun vadeli hem de çok düşük faizli kredi kullanabiliyor. Bu sabah ING Bank yeni bir Ocak kampanya duyurusu yaptı.

ING Bank, büyük kredi kampanyaları ile son aylarda müşterisi olmayan herkese acil nakit vermeye devam ediyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunan banka, Ocak ayında faiz oranlarını indirerek herkesin rahat bir nefes almasını sağladı. Ocak ayında ING Bank, faturalarını ödemekte zorlanan, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve uzun vadeli acil nakit ihtiyacı olan konut sakinleri için yeni bir kampanya başlattı. Banka, 50 bin TL'lik acil nakit ihtiyaçlarınız için 0,49 faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi sunuyor.

ING Bank, bu sabah Ocak ayı düşük faizli kredi kampanyasını açıkladı ve tüm detayları verdi. Açıklamaya göre, azami 50.000 TL tutarında kredi başvuru sahiplerine 36 ay vade ve yüzde 0,49 faiz oranı sunulacak. Bu Kredi kampanyası, ING Bank müşterisi olmayan herkese açıktır. Borç takas kredisi de sunan ING Bank, kefil veya başka bir şart aranmaksızın hesabınıza 50.000 TL nakit para yatırır. Artık tek yapmanız gereken bir banka şubesinden veya internet bankacılığı aracılığıyla başvuru sürecini tamamlamak. ING Bank programına katılmak isteyenlerin sabit bir gelir kaynağına sahip olmaları gerekmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir ve Şartlar Ne?

ING Bank kredisine başvurmak isteyenlerin elbette bir takım şartları sağlaması gerekiyor. Her şeyden önce, kişilerin sigortalı bir işte çalışıyor olması ve gelir belgesi ibraz edebilmesi gerekir. Aynı zamanda kullandıkları banka kredilerinin geri ödemelerini veya taksitlerini düzenli olarak ödemiş olmaları yani banka nezdinde iyi bir kredi geçmişine sahip olmaları gerekir. Kredi notu 1200 ve üzeri olan vatandaşlar, bankaların koyduğu herhangi bir şarta tabi değildir. Yukarıda belirtilen özelliklere sahip vatandaşlar, kendilerine en yakın ING Bank ofisinden veya bankanın online kanallarından başvuru yapabilirler.

ING Bank düşük faizli kredi programında maksimum 50.000 TL kredi tutarı bulunmaktadır. 36 ay vade ve 0,49 faiz oranı ile dilediğiniz tutarı çekebilirsiniz. ING Bank müşterileri kredilerini banka hesaplarından hemen alabilirken, müşteri olmayanlar ise ING Bank'ın kendilerine açacağı yeni bir hesap üzerinden kredilerini kullanabilirler.

Uygun Geri Ödeme Koşulları Nedir?

Faydalı kredi kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ING Bank, müşterilerine uygun geri ödeme seçenekleri de sunuyor. 36 ay vadeli krediler sorumlu bir şekilde aylık eşit veya daha düşük taksitlerle kullanılabilmektedir. Elbette dilerseniz 3 ay gecikmeli finansman seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.