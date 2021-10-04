Imran Khan, İfşada Adı Geçen Pakistan Kabine Üyelerini 'Araştırmaya' Söz Verdi

Ülkenin başbakanı Imran Khan, sızdırılan belgelerde kabinesinden üst düzey bakanların isimlerinin görünmesinden sonra, "Pandora Belgeleri"nde adı geçen 700 Pakistan vatandaşının hepsinin soruşturulacağını söyledi.

Khan'ın maliye bakanı, eski danışmanının oğlu ve Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisinin önde gelen bağışçıları da dahil olmak üzere vatandaşların isimleri, Pazar günü kamuoyuna açıklanan en büyük finansal veri sızıntılarından birinde ortaya çıktı. dünya çapındaki gizli açık deniz zenginliğinin boyutu.

Khan'ın adı yok. Ancak belgelerde iki üst düzey kabine bakanı yer alıyor: sırasıyla ülkenin su kaynakları ve maliye bakanları Moonis Elahi ve Shaukat Tarin. Her ikisi de herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.

Khan'ın PTI partisinin iki önemli finansal bağışçısı - bankacı Arif Naqvi ve önde gelen iş adamı Tariq Shafi'den de bahsedildi. Beş eski üst düzey askeri yetkili ve aile üyeleri de dahil olmak üzere diğer bazı üst düzey yetkililerin isimleri de belirtildi.

Yolsuzlukla mücadele platformunda iktidara gelen Bay Khan, uzun bir Twitter mesajında, “Elitlerin vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk yoluyla biriktirilen ve finansal 'cennetlere' aklanan haksız yere elde edilmiş servetini ifşa eden Pandora Belgelerini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Hükümetim Pandora Belgelerinde adı geçen tüm vatandaşlarımızı soruşturacak ve herhangi bir yanlışlık tespit edilirse gerekli işlemleri yapacağız” dedi. "Uluslararası toplumu bu büyük adaletsizliği iklim değişikliği krizine benzer şekilde ele almaya çağırıyorum." Mali belgeler, dünya çapında 600 gazeteci ve medya kuruluşu tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda sızdırıldı.

"Pandora Belgeleri" sızıntısında birçok üst düzey seçkinler, politikacılar ve eski askeri subaylar da dahil olmak üzere birçok Pakistan vatandaşı yer alıyor.

Soruşturmaya öncülük eden Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Pakistan'ın sivil hükümeti ve askeri liderlerinin yaygın yoksulluk ve vergi kaçakçılığıyla boğuşan bir ülkede büyük miktarda servet sakladığını söyledi. Belgeler, muazzam servetlerini gizlemek için vergiden kaçınma, mülk anlaşmaları veya diğer planları kullanan çok sayıda politikacının, ünlülerin, iş dünyasının liderlerinin ve hatta uyuşturucu satıcılarının yatırımlarını ve diğer finansal anlaşmalarını içeriyordu.

Açıklamalar, dünya çapındaki 14 finansal hizmet şirketinden en az 11,9 milyon sızdırılmış belgeye dayanıyor ve 35 ülkeden isimleri içeriyor.