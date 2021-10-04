Hindistan Her Covid Ölümü İçin 500 £ Tazminat Ödeyecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü hükümetin Covid-19 pandemisinde akrabalarını kaybedenlerin ailelerine tazminat olarak 50.000 Rs (498 £) ödeme kararını onayladı.

Yüksek Hindistan mahkemesinin iki yargıçlı heyeti, 2005 Afet Yönetimi Yasası kapsamında verilen tazminatın geriye dönük olarak uygulanacağını ve eyalet hükümetinin mevcut planlarıyla birlikte sağlanacağını söyledi.

Yargıç MR Shah ve AS Bopanna'dan oluşan bir jüri, The tarafından "Ölen kişinin yakınına 50.000 Rs tutarında bir ödeme yapılacak ve bu, çeşitli hayırsever programlar kapsamında merkez ve eyalet tarafından ödenen tutarların üzerinde ve üzerinde olacak" dedi.

Mahkeme, hükümete, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde devlet afet yardım fonu aracılığıyla miktarı ödemesi talimatını verdi ve ayrıca hükümeti, ölüm belgesinde Covid-19'dan bahsetmediği gerekçesiyle tazminat taleplerini geri çevirmemesi konusunda uyardı.

Mahkeme, Live Law'a göre, "Aile üyesi ölüm nedeni yetkisini Covid olarak karşılıyorsa, o zaman hiçbir Devlet ölüm nedeninin ölüm belgesinde Covid olmadığı gerekçesiyle 50.000 ₹ tutarındaki yardımı reddedemez" dedi. Mahkeme ayrıca, ölen kişinin ailesi ilgili bir PCR testi yaparsa, yetkililere ölüm sertifikalarını değiştirmelerini emretti. Tezgah, "Hâlâ mağdur durumdalarsa, Şikayetleri Giderme Komitesi'ne başvurabilirler" diye ekledi.

Tıbbi ve idari uzmanlardan oluşan bu kurullar, ölen hastanın tıbbi kayıtlarını inceleyebilecek ve ayrıca hastanelerden kayıt isteme yetkisine sahip olacak. Ancak mahkeme kararında, “zehirlenme, intihar, cinayet ve kaza nedeniyle meydana gelen ölümlerin” Covid-19 eşlik eden bir durum olmasına rağmen Covid-19 ölümü olarak kabul edilmeyeceğini belirtti.

Son derece muhafazakar hükümet verilerine göre, Hindistan'da yaklaşık 447.000 kişi koronavirüsten öldü. Ancak uzmanlar bunun en az on kat daha fazla olduğunu tahmin ediyor. Emirler, Covid-19'a yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, ancak başbakan Narendra Modi'nin merkezi hükümetine 4 lakh (3.895 £) ödenmesini isteyen avukat Gaurav Kumar Bansal ve Reepak Kansal'ın dilekçesinin ardından verildi. mahkemede bu miktarı öderlerse devletin Afet Yardım Fonlarının kuruyacağını ileri sürdü.

Independent'a konuşan avukat Bansal, tazminat miktarının yeterli olmasına rağmen daha çok ihtiyaç bazında belirlenmesi gerektiğini söyledi. “Keşke sendika hükümeti aklını kullansaydı, çünkü tazminat miktarına diğerleri kadar ihtiyaç duymayan bazı vatandaş sınıfları var. Tek geçimini kaybeden ailelerin ve yoksulluk sınırının altında yaşayanların buna daha çok ihtiyacı var” dedi. "Sipariş bunu dikkate alabilirdi".