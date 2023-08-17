Ziraat Bankası uzun süredir yeni bir ev alma hayali kuran vatandaşa özel kampanyasını duyurdu. Kredi türü, kredi tutarı, ödeme sıklığı ve faiz oranı kişiye özel oluşturulan bir plan doğrultusunda belirlenebiliyor. Ziraat Bankası'nın düşük faizli konut teklifi sunduğu bu cazip teklif 1 milyon 250 bin TL kredi tutarı ile değerlendirilebilecek.

Hayalindeki konuta kavuşmak isteyen tüm kiracıları ev sahibi yapacak bu özel tekli “Genişletilmiş Konut Kredisi” adı altında sunuldu. 120 ay vadeli 1 milyon 250 bin TL konut kredisi %0,89 faiz oranı ile açık hale getirildi. Başvuruda bulunmak isteyenlerin banka müşterisi olması yeterli oluyor.

ZİRAAT BANKASI 1 MİLYON 250 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası düşük faizli ve esnek geri ödeme limitli konut kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin banka müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığı ile görüntülü görüşme yolu ile banka hesabı oluşturulabilir. Yeni müşteri başvurusunda bulunan ve onay alan her Ziraat Bank müşterisi 1 milyon 250 bin TL “Genişletilmiş Konut Kredisi” başvurusunda bulunabiliyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Ziraat Bankası internet şubesi, müşteri hizmetleri hattı üzerinden bilgi alabilir veya en yakındaki Ziraat Bankası şubelerine giderek yetkili satış danışmanları ile iletişime geçilebilir.

ZİRAAT BANKASI 1 MİLYON 250 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Ziraat Bankası “Genişletilmiş Konut Kredisi” kampanyasının tüm detayları aşağıdaki tablodan incelenebilir: