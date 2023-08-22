Ev almak, artan fiyatlar nedeniyle her geçen gün daha da zor hale geliyor. Ev almak isteyenlerin, yüksek tutarları karşılaması gerekiyor. Bu nedenle çoğu kişi ev hayalini, bir başka bahara erteledi. Bankalar, ev kredisinde yüksek faiz uyguluyor. Öte yandan ev kredisi tutarları da sınırlandırıldı. Bankalar, en fazla 250 bin TL tutarında konut kredisi veriyor.

Son zamanlarda konut satışlarındaki düşüş nedeniyle devlet, ilk defa ev alacaklara destek verecek. Destek kapsamında vatandaşlar, düşük faizle konut kredisi kullanabilecek. Konut kredisinin 180 ay vadeli olarak verileceği duyuruldu. Aynı zamanda faiz oranı da 1.20 olarak açıklandı.

AÇIKLAMA, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’DAN GELDİ

Devlet tarafından verilecek konut kredisi hakkında açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Konut kredisinin ilk evini alacak vatandaşlara verileceği duyuruldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmalar sonucunda konut kredisi yakın zamanda yürürlüğe girecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar, konut kredisi için başvuru yapabilecek. Böylece konut arzında artış sağlanması bekleniyor.

KONUT ALIMI DESTEKLENECEK

Son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların konut alması zorlaştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konut edinimini teşvik edeceklerini söyledi. Yılmaz, ilerleyen günlerde yeni çalışmalarda bulunacağını da ifade etti.

Yılmaz, konut edinimini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca ilk konut edinimi sayesinde sosyal refahın ve makro düzeyde istikrarın da arttığı ifade edildi. Yılmaz, bunları sağlamak için ilk konut ediniminin destekleneceğini dile getirdi.

Düşük faizli kredinin 10 yıl vadeli olacağı söylendi. Kredinin sıfır ve ikinci evler için verileceği belirtildi. Kredi için farklı koşullar olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor. İlk evim konut kredisi, kamu bankaları tarafından verilecek.