İlk Cemre Düştü Mü, 2023 İlk Cemre Ne Zaman Düşüyor?

İlkbahar mevsimi başladığı zaman her sene 7 gün arayla ilk olarak havaya, ikinci olarak suya ve son olarak da toprakta meydana geldiği düşünülen sıcaklık artışlarına cemre ismi verilmektedir. Peki “Cemre ayın kaçında ve nereye düşecek, Cemre önce nereye düşüyor?” şeklinde sorular üzerinden konu hakkında araştırma yapılıyor. Sizler için haberimizin devamında cemre düşme tarihleri ve tüm detayları yazdık.

Cemrelerin düşecekleri yerler ve cemre düşmesi tarihleri ile ilgili bilgiler merak konusu oldu ve konu hakkında araştırmalar yapıldı. Peki cemre ne zaman ve nereye düşecek, cemre ayın kaçında düşecek? İnanışa ve halk takvimine göre Kasım günlerinin 100 gününden 5 gün sonra cemreler düşmektedir. Birer hafta aralıklı olarak cemrenin ilki havaya, ikincisi suya ve üçüncüsünün de toprağa düştüğüne inanılır. Birincisi havaya düşen cemre 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında meydana gelirken ikincisi ise 26- 27 Şubat tarihlerinde suya düşer ve 5-6 mart tarihinde de 3. cemrenin toprağı düştüğüne inanılır. Baharın geldiği ise üçüncü cemre sonrasında kabul edilen bir durumdur.

Cemre ateş kor anlamlarına gelir ve her sene şubat ayı sonunda başlar. Takvime göre önce havaya, daha sonra suya ve son olarak 3. kez de toprağa düştüğü kabul edilen cemre, bahar gelişinin müjdesi olarak bilinir. Bunun yanı sıra Nevruz'un yaklaştığına da işaret eden cemre düşmesi ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla yaşanır. İlk olarak havada, sonrasında suda ve en sonda da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına cemre ismi verilir ve bu sözcük Arapça kökenlidir.

Şubat ayının son günlerine gelinmesi ile beraber cemre düşme tarihleri merak konusu oldu ve gündemde yer aldı. Cemre, baharın müjdesidir ve ilk olarak havaya daha sonra suya ve son olarak toprağa düşerek sıcaklığı arttırmaktadır. Yaşanan soğuk hava günleri ardından cemrenin havayı suyu ve toprağı ısıttığına inanılır. Kor yani ateş anlamlarını taşıyan cemre Arapça kökenli bir kelimedir ve halk arasında da sıcaklığın artması olarak bilinmektedir.

Prof. Dr. Ekici, Türklerin cemreyi Arap halk takviminden ne zaman aldığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtmiştir fakat Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına gelmesi sonrasında bu duruma kültürlerinde yer verdiğini ifade etmiştir. Ekici özellikle hayvancılıkla ilgilenen toplamlar için hava olaylarının çok önemli olduğu konusuna vurguda bulunmuştur.

Ekici, Türklerin cemreyi 1000 yıldır takip ettiğini belirtmiş ve cemrenin bahar bayramını hazırlanmak adına bir işaret olarak görüldüğünü açıklamıştır. Türklerin bu durumu çok sevdiği belirtilirken yazılı bir kültür oluşturmamasına rağmen cemreyi gözlemlemenin bir halk davranışı olduğu ifade edilmiştir.

Hayvancılık ile uğraşanlar için de cemre düşmesi soğuk hava sebebiyle dışarı çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını belirtir. Cemre düşmesi tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini anlatmaktadır.