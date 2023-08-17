Gıda, barınma, kıyafet, kırtasiye vb. farklı konularda oluşan acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm sunacak o teklif yeni müşteriye özel kampanyası ile QNB Finansbank'tan geldi. Ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşın acil nakit ihtiyacını sona erdirecek o kampanya 50.000 TL kredi teklifi ile birlikte başvuruyu açık hale getirildi.

QNB Finansbank ayrıcalığı ile yeni müşteriye özel sunulan 50.000 TL ihtiyaç kredisi teklifi 12 aylık vadelerle geri ödenebilecek. Esnek geri ödeme fırsatı bireysel başvurularda oluşturulacak kişisel ödeme planı ile daha alternatif hale geliyor. 50.000 TL ihtiyaç kredisi %1,99 faiz oranı ile yeni müşteriye özel ilk başvuruda değerlendirilebilir.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için online mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden iletişime geçilebilir. QNB Mobile uygulama veya web sitesi üzerinden görüntülü görüşme yolu ile müşteri hesabı oluşturan her kullanıcı sunulan faydadan yararlanabilecek.

QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden “İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda” sloganı ile duyurduğu ihtiyaç kredisi teklifi için tek bir şart arıyor. Daha önceden QNB Finansbank müşteri hesabı bulunmayan yeni müşteriler yalnızca bu destekten faydalanabilecek.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

QNB Finansbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru formu için online internet sitesi üzerinden “bireysel ihtiyaç kredisi” kategorisi altında yer alan başvuru formu doldurularak “Hemen başvur” tuşuna basılması yeterlidir. QNB Finansbank'ın ALO kredi hattı üzerinden de 7/24 iletişime geçilebilir. QNB Finansbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme limiti aşağıdaki listeden incelenebilir: