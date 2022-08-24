İlk Bakışta EUPorto - Hakkımızda - Yatırımla Avrupa Vatandaşlığı

EUPorto, Portekiz’de yatırım yoluyla AB vatandaşlık ve oturum izni programında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte konut alımıyla Avrupa’da oturum ve çifte vatandaşlık, sayıları her geçen gün artan TC kökenli girişimciler ve yatırımcılar arasında önemli bir konu haline geldi.

TC kökenli yatırımcılar EUPorto’nun Portekiz Golden Visa programının ince detaylar hakkında verdiği hukuki/operasyon bilgi ve desteğine güvenir. Çünkü bu güveni sağlayabilmek için başarılı yatırım uzmanları Portekizli kurumsal hukuk firmaları ile birlikte çalışır. Yatırımcılarının bilgisi dahilinde, şeffaf ve dürüst bir danışmalık hizmeti sunar.

EUPorto 2017’den günümüze yatırımcılarına verdiği Portekiz Golden Visa başvurularında, 0 başarı oranına sahiptir.

EUPorto, doğuştan Portekizli-Türk uzman danışman, Portekizli çözüm ortakları ve kurumsal avukatlık firmalarından oluşan profesyonel ağı sayesinde yatırımcıların tüm vatandaşlık ve oturum başvuru işlemlerini baştan sona takip eder. Yatırımcılarına hedef ve bütçelerine uygun en sağlam yatırım alternatiflerini tanıtır ve Portekiz vatandaşlık işlemlerine kadar her alanda onlara destek olur.

Golden Visa piyasasındaki danışmanlık firmalarından farklı olarak yatırımcılarına bir emlakçı gibi piyasadaki tüm gayrimenkul projelerini portföyüne alıp listeler halinde sunmaz, riskli gayrimenkul projelerine yönlendirmez. Tam tersine yatırımcılarının yatırımlarını koruyan, Portekiz yasalarının izin verdiği doğru uygulamalarla tüm vatandaşlık başvuru sürecini tek muhatap olarak yönetir.

Doğru bir Portekiz Golden Visa başvurusu sadece lokal değeri olan ciddi bir yatırım planlaması ile mümkündür. Bu nedenle, Portekiz’in lokal gerçekliğinden yola çıkarak yatırımcılarına bilgi ve tecrübe desteğini her aşamada sunar. Tüm başvuru dosyalarını eksiksiz, zamanında ve başarılı bir şekilde sonuçlandırabilmek için yatırımcılarıyla birlikte koordineli çalışır ve her aşamada kendilerini bilgilendirir.

Çalışma ilkeleri, güven, doğruluk ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Vize alanında Türkiye ve Portekiz’de tanınan bir marka olmasını sağlamıştır.

Portekiz Golden Visa başvurusunda EUPorto’nun uzman danışmanları şunları sağlar:

1. Portekiz Golden Visa programı hakkında yasal bilgiler

2. Bütçeye ve tercihe uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi

3. Portekiz’de kurumsal bir hukuk firması ile anlaşma

4. Satın alınacak gayrimenkulün ziyareti

5. Portekiz’de banka hesabının açılması

6. Yatırım yapılacak gayrimenkulün incelenmesi ve belediyeden sorgulama

7. Kiralama veya satın alma sözleşmelerinin hazırlanması, tapu işlemleri

8. Golden Vize başvurusunun yapılması ve işlem takibinin sağlanması

Portekiz, Avrupa’nın en eski ülkelerinden biridir. Portekiz nerede sorusunun en kısa yanıtı, Avrupa kıtasının batısında olup, en kuzey ve doğusundan İspanya’ya komşudur. Güney ve batısında Atlantik Okyanusu bulunur. Portekizce en çok konuşulan dillerden biridir. Portekiz’de Cumhuriyet 1911 yılında kurulmuştur. Yönetim şekli Parlamenter Demokrasidir. Portekiz 1986’da Avrupa Birliği’ne girmiştir. Portekiz nüfusu yaklaşık 10 mio’dur. Portekiz para birimi Euro olup, Portekiz şehirleri içinde en popüler olanları Lizbon ve Porto’dur.

Portekiz Golden Visa yatırımına karar vermeden önce EUPorto’nun Maslak ofisini ziyaret edebilir, böylece bir yatırım kararı almadan önce Portekiz’de Lizbon, Porto ve sahil bandındaki güvenilir yatırım seçenekleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sadece Portekiz vatandaşlık başvurusu konusunda uzman EUPorto, doğuştan Portekizli-Türk olması sebebiyle lokal bilgi ve piyasa hakimiyetine sahiptir. Lizbon ve civarı, Porto ve Algarve bölgesinde en verimli ve güvenli gayrimenkul (portekiz’de villa, apartman, residence) seçeneklerini sunar. Portekiz visesi (Altın Vize) kapsamındaki tüm yatırım türleri ve kategorilerinde zengin bir portföye sahiptir. Minimum 280.000, 350.000, 400.000 ve 500.000 Euro tutarında getiri sağlayan gayrimenkul ve anapara korumalı/teminatlı Portekiz yatırım fonları sunar. Butik bir danışmanlık hizmetiyle yatırımcının hedefine yönelik en verimli ve güvenli seçenekler üzerinden yatırımcının tercih yapmasında destek olur. Golden Visa Portekiz oturum izni amacıyla portekiz’den ev almak için operasyonel kapsamda A’dan Z’ye işlemleri koordine eder. Bilgi ve iletişim için: www.euporto.com adresini ziyaret edebilir, Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.