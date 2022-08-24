Son dakika: Emekli promosyonu alan kişilere 100.000 TL nakit hesap açıldı!

Bankalar üzerinden yapılan son zamanlardaki emekli, promosyonlar kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek, eğer maaş taşıması yaptıysanız ve 3 yıl boyunca maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden almak istiyorsanız, emekli vatandaşlara 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyan vatandaşları 7000 TL ye kadar emekli promosyonu verilirken, ayrıca acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri ve banka şartlarına uygun olan kişilerin diğer bankadaki olan borçlarını kapatabileceklerini nakit kredi kampanyaları da yayınlandı.

Emekli maaşınızı eğer 7000 TL ve üzerinde promosyon aldıktan sonra Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden tam 3 yıl boyunca almaya söz verirseniz sizlere 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapılacak ve aynı gün içinde bu krediyi hemen kullanabiliriz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 24 işlem yapabiliyor. Emekli maaşı, Yapı Kredi Bankası üzerinde olan kişilere 36 ay vadeli olarak 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanırken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme olarakta sizlere işlem yapılacak ve dilediğiniz limitlerde kredi kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi ihtiyacında olacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli maaş almaları durumunda 70 yaşına kadar da yaş sınırı belirmiştir. Başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da destek için başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanacak olan kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanacaklardır.