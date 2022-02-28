Küçük Kaliforniya Çiftlikleri Yükselen Sıcaktan Kurtulacak Mı?

Geçen yaz, Kayode Kadara'nın Sierra Nevadas ve Kaliforniya kıyıları arasındaki geniş tarım bölgesi olan San Joaquin Vadisi'ni ziyaret etmeye başladığı 1970'lerin sonundan beri hatırlayabildiği en sıcak yazdı.

Allensworth'teki küçük bir çiftlik olan TAC Farm'ın ortak sahibi, sıcaklıkların birkaç gün boyunca en az 40 santigrat dereceye yükseldiğini söyledi. Klimalı evine geri dönmeden önce sadece kısa bir süre dışarıda çalışabilirdi.

Abd, Avrupa, Kanada, Çin ve diğer ülkelerdeki insanlara yiyecek sağlayan sekiz milyon dönüm tarım arazisi ve 200.000 işçi ile ABD'nin en karlı tarım bölgesi olan San Joaquin Vadisi, yüzyılın ortasına kadar yıllık ortalama maksimum sıcaklıklarda 2,7 santigrat derece ve yüzyılın sonuna kadar 4,4 santigrat dereceye kadar olası bir artışla karşı karşıyadır.

Raporda, 1950'den 2020'ye kadar vadinin sıcaklığının 0,6 santigrat derece arttığı kaydedildi. İklim krizinin zaten su kıtlığı ve yeraltı sularına aşırı güven yarattığını ve birçok Hmong, Latinx ve Afrikalı Amerikalı çiftçi de dahil olmak üzere küçük ölçekli çiftçileri özellikle sert bir şekilde vurduğunu buldu.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nden Pazartesi günü yayınlanan yeni bir raporda pazartesi günü yayınlanan yeni bir raporda, kuraklık ve daha önceki kar erimesi akıntısının yaz aylarında, özellikle de tarımın sulanan bölgelerde su kıtlığını artıracağı, ekonomik kayıplara ve yeraltı suları üzerindeki baskının artmasına yol alacağı da tahmin ediliyor.

Kadara, iş ortağı ve kayınbiraderi Dennis Hutson ile TAC Çiftliği'nde işletmektedir. İkili, 1908'de kaçak bir köle ve ordu albayı tarafından kurulan bir zamanlar gelişen Bir AfrikaLı Amerikan topluluğu olan Allensworth'te ekonomik bir motor olarak sürdürülebilir bir çiftlik yaratmayı hayal ediyordu. Rejeneratif uygulamalarla, tükenmiş bir kumlu arazi parçasını buğday, yulaf, karalahana, yonca, karpuz ve kavun üreten besin bakımından zengin bir arsaya dönüştürdüler.

Ancak çiftliğin can damarı, ekinlere su pompalayan 720 metrelik bir kuyudur ve çok daha derine inmek için kaynaklara sahip yakındaki tarım devlerine karşı su için rekabet etmelidirler. Dokuz yıl önce kuyuları kuruydu. Yakındaki Porterville'de son yıllarda yüzlerce kuyu kurudu.

"Benim için çalışmalar doğru. Tahmin temelde şu anda gördüğümüz şey." dedi. "Havalar ısındıkça, ne yapacağımızı bilmiyorum."

Daha uzun kurak mevsimler

Hutson ve Kadara garip bir çift: Hutson yakındaki iki kilisede vaaz veren iyimser bir bakan, Kadara ise yenilik ve bilime odaklanan bir pragmatist. Çoğunlukla çiftlik işçilerinden oluşan düşük gelirli bir topluluk olan Allensworth'ta Hutson, çiftliği gelir elde etmenin bir yolu olarak öngördü, böylece ilçe "artık bizi her zaman eli dışarıda bir topluluk olarak görmeyecekti". El Cezire'ye verdiği demeçte, çiftliğin insanlara "toplumlarında gurur hissi" verdiğini söyledi.

Kadara çiftliğin sürdürülebilir uygulamalarıyla gurur duyuyor; rüzgar yakındaki çiftliklerden karaya kimyasal dolu toz üfler, ancak ağaçları ve çalıları rüzgar kırıntısı olarak diktiler. Toprak sağlığını iyileştirmek için kompost kullanırlar, çapalamalara direnirler ve örtü bitkileri yetiştirirler ve doğal avcıları su hatlarını çiğneyen gophers üzerinde ziyafet vermeye davet etmek için baykuş kutuları kurmayı planlıyorlar.

San Joaquin Vadisi'nin ana su kaynaklarından biri, ilkbaharda eriyen ve rezervuarları dolduran Sierra Nevadas'taki kar paketidir. Ancak bölge ısındıkça kar miktarı azalıyor ve yılın başlarında eriyor. Yağışlı mevsimin, yaz aylarında daha uzun kurak mevsimlerle birlikte daha kısa büyüyeceği tahmin edilmektedir, bu da yüzey suyunun ihtiyaç duyduklarında çiftçiler için daha az kullanılabilir olacağı ve onları yeraltı sularına giderek daha fazla güvenmeye zorlayacağı anlamına gelir.