İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde mutlu olmak için farklı bir yöntem deneyecektir. Onlar insanların hayatına dokunacak ve bunun sonucunda kendilerinin de mutlu olduğunu görecektir. Bu durum onlar için çok önemlidir çünkü ikizler burçları daha önce yapmadıkları bir şey yapmış olacaktır. Diğer insanları mutlu ederek kendilerinin de mutlu olacağına görecek olan burç sahipleri artık hayatlarını bu şekilde devam ettirmeyi de tercih edebilir. Burç sahiplerinin ailelerinden biri ya da bir arkadaşları yaşadıkları ilişki sebebiyle hayal kırıklığına uğradığı zaman onlara yardım etmeleri adına burç sahiplerini arayabilir. Bu durum burç sahiplerinin arkadaşlarına ya da ailelerinden olan bu kişiye karşı yardım etmelerini sağlayacak bir ortam da doğuracaktır. İkizler burçlarının ve yükselen ikizler burçlarının arkadaşlarının yükü burç sahipleri tarafından azalacak ve onlar kendilerini rahat hissedecektir. Bir bakımdan onların diğer insanın yerine getirmesi gereken rolü üstlenmek zorunda kalmaları haksızlık olsa da onlar bu duruma karşı tepkilerinin kim olduğunu yansıtılmalarına izin vermelidir. Burç sahipleri herkesten çok neden ben sorusunu kendilerine soruyormuş gibi de hissedebilir. İkizler burçlarının hayatları hiç durmayan yoğun bir karmaşa gibi görünecektir. Mümkünse her şeye bir süreliğine ara verilmesi gerekli olmaktadır. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları duygularını ve düşüncelerini iletmeli ve bu şekilde iletişim kurmalıdır. Konuşarak burç sahipleri hissettiklerini iletmenin bir yolunu bulacak ve kendilerini rahatlamış hissedecektir.

İkizler burçlarının ve yükselen ikizlerin yeni günde eskiden duydukları bir korku yeniden onların karşısına çıkacaktır. Burç sahipleri geçmiş tecrübeleri sebebiyle bir şeyden ya da bir kişiden doğal olarak kaçınabilir. Fakat yine de beklemedikleri bir anı onları bulacaktır. Diğer taraftan burç sahipleri bu şey ile uğraşırken kendilerini kaybetme noktasına da gelebilir. Onlar için gökyüzü tarafından tavsiye edilen durum düşünceleri ve hislerini kabul etmeleri ve ondan sonra mantıklı bir şekilde ilerlemeleri olacaktır.