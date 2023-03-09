İkinci el fiyatlarına devlet en sonunda el attı! Ziraat bankası 70.000 TL'ye dükkan satıyor

Ziraat bankası 70.000 TL'ye dükkan satıyor... İkinci el fiyatlarına devlet en sonunda el attı! Devlet kurumlarının kullanmadıkları evleri satışta bulunuyor. İkinci el ev satışı büyük ilgi görmekte… Satışa sunulan evler uygun fiyatlarda alıcıları ile buluşuyor. Bu evlerin satışının ihale usulü ile yapılıyor olması isteyen herkesin belirlediği fiyatla ihaleye girmesi anlamına gelmektedir.

Devlet kurumlarının kullanmadıkları evleri satışta bulunuyor. İkinci el ev satışı büyük ilgi görmekte… Satışa sunulan evler uygun fiyatlarda alıcıları ile buluşuyor. Bu evlerin satışının ihale usulü ile yapılıyor olması isteyen herkesin belirlediği fiyatla ihaleye girmesi anlamına gelmektedir.

Satışlar nasıl gerçekleştirilecek?

Satışı yapılacak konutlar Uyap üzerinden e-ihale sayfasında yapılacaktır. Direk olarak satışı yapılacak olan konutlardan almak istiyor iseniz konutun satış yapılacağı ilana bakmanızı öneririz. İhale yöntemi ile satışı yapılan konutlardan almak isteyenler ise satışın açık artırma ile gerçekleşeceğini bilmelidirler. Bu ihalelere girerek vereceğiniz en uygun fiyatla evlerden birini satın alabilirsiniz.

Başvuru linki: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo?activeTab=ongoingAuctions&cid=316240