18 Yaşını Dolduran Kişilere Akbank Tarafından 18.000 TL Ödeme Haberi Geldi, Yeni Kredi İçin Başvuru Yapmanız Yeterli!

18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada İlk defa kredi kullanacak olan kişilere 18.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını duyurdu. Akbank mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli Kredi ödemelerini gerçekleştirerek banka müşterisi olması durumunda da daha düşük faizlerle kredi ödemeleri vermektedir.

Akbank 18.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 18.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak Kredi kullanacak olan vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde hemen ödemeli bir kredi paketi açıkladı. Akbank üzerinden 18.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın müşterisi olmanız durumunda Akbank internet şifresi oluşturabilir ve Akbank direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda nakit kredi ödemeleri onaylanan kişinin kendi hesabına yatırılarak hemen kullandırılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka müşterisi olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli Kredi ödemelerini hemen Akbank direkt uygulaması üzerinden kullanabilmektedir. Akbank aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere Kendi resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya Akbank şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirerek ödeme alabileceği bir kampanya daha açıkladı. Akbank üzerinden sizlerde bu kredi kampanyasına katılabilir ve bankanın sizler için yaptığı yeni kampanya ile birlikte, hemen ödeme alabilirsiniz.