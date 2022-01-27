İkinci El Araç Fiyatlarında En Az Yüzde Yirmi Düşüş Beklenmekte Tahminler Gelmeye Devam Ediyor. İkinci el araç fiyatları ile alakalı son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. 2022 yılı itibariyle ikinci el araç fiyatlarında en az %20 düşük beklenmekte. İslam Memiş'in yapmış olduğu tahminler tuttu. İslam Memiş şu anda piyasa üzerinde sıkıntı olduğunu ve ikinci el araç satışlarının durma noktasına kadar geldiğini açıkladı. İslam Memiş'in yapmış olduğu tahminlere göre şubat ayı itibariyle ikinci el araç fiyatları dibi görecek.

İkinci el araç fiyatları ile alakalı bomba tahminler gelmeye devam ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yapmış olduğu açıklamalara göre, ikinci el araba satışlarının durma noktasına geldiğini ve şubat ayında ciddi bir düşüş ile bu durumun devam edeceğini açıkladı. İkinci el araba almayı düşünen vatandaşların acele etmemeleri çağrısında bulundu. Şubat ve mart ayında yüzde 20'ye Varan bir düşüş beklendiğini söyledi. Yargıtay hukuk Genel Kurulu ikinci el araç satışları ile alakalı Emsal nitelikte bir kararı hükmetti. Bu karara göre sahte vekaletname ile yapılmış olan araba satışlarında iyi niyetle 3 kişiye aracın mülkiyetinin geçmeyeceğini karar verdi. Ayrıca mağdur olan tüketicilerin de parasının iade edileceğini belirtti.

İkinci El Araba Satışları Durma Noktasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık tarihinde yapmış olduğu kur korumalı TL mevduat açıklamasından sonra dolar düşmüştü. Doların düşüşü ile birlikte market fiyatı ve ikinci el araba piyasalarının da etkilenmesi beklenmekte. Ancak vatandaşların beklemiş olduğu düşüşler yaşanmadı. İkinci el araba piyasaları stokçuluk ve fiyat yüksekliği devam etmekte iken şimdiye kadar görülmüş olan en büyük düşüşün ise olduğu açıklanmıştı, ancak ikinci el araba satışları şimdilerde Durmuş halde çünkü vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirterek araba almamakta.

Arama almak isteyen kişilere ise Müjdeli Haber para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi! İslam Memiş araba almak isteyen vatandaşların acele etmemeleri gerektiğini belirtti Şubat ve mart aylarında %20 düşüş olacağını söyledi.

Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi

Yargıtay'ın Emsal kararına göre herhangi bir davada kiraladığı aracı iade etmeyen ve sahte vekaletname ile aracı satan bir kişinin haksız olduğu tespit edildi. Davacı tarafta olan kiralama şirketleri, vekaletnamenin sahte olacağını kanıtlarken satış işlemlerinin de geçersiz olacağını ispat ve işlemin iptalini talep etmekte.

Tüm bu yaşananlardan, habersiz olan alıcı iyi niyetli olarak ifade edilirken, Davacı kişi iyi niyetli olan üçüncü kişi konumunda olduğu ve aksinin Davacı tarafından kanıtlandığı takdirde sahte vekaletname ile satış için mülkiyet geçirmemesi gerekçesi ile satış işleminin iptaline karar verecek. Ayriyeten Yargıtay kararına göre araç Davacı adına kayıt ve tescil davalarının iyi niyetli olması durumunda yargılama masraflarından mı sorumlu tutulamayacağını belirtti. Ayriyeten sahte vekaletname ile aracı karşı tarafa satan kişinin parasını da geri iade edilmesine karar verdi.