Almanya, Ukrayna'ya Kask Gönderme Planıyla Alay Etti

Muhtemel bir Rus işgali karşısında Ukrayna'ya silah sağlamayı reddeden Almanya, Çarşamba günü bunun yerine 5 bin miğfer göndermeyi teklif etti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, planlanan teslimatın Almanya'nın Rusya ile artan gerilimler sırasında Ukrayna'nın yanında olduğuna dair "çok net bir sinyal" göndereceğini söyledi.

Ancak Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kask teklifinin kendisini “konuşmadan” bıraktığını söyledi.

Almanya'yı "her an Ukrayna'yı daha fazla işgal etmeye başlayabilecek yüksek donanımlı bir Rus ordusuyla karşı karşıya olduğumuzu" anlamamakla suçladı.

Bild gazetesine verdiği demeçte, "Beş bin kask tam bir şaka" dedi. “Almanya bundan sonra ne gönderecek? Yastıklar mı?”

Hareket, Almanya'da da, gençleri bisiklet kaskı takmaya teşvik eden bir 2019 kampanyasından bir görüntü kullanarak sosyal medyada dolaşan bir memeyle, “S**t gibi görünüyor. Ama hayatımı kurtarıyor.”

Ukrayna sınırında on binlerce Rus askerinin toplanmasıyla birlikte, Avrupa'da büyük bir çatışma çıkabileceğine dair korkular artıyor.

Ukrayna'nın Batılı müttefiklerine savunma yeteneklerini güçlendirme çağrıları, ABD, Birleşik Krallık ve Baltık devletlerinin Kiev'e tanksavar ve uçaksavar füzeleri de dahil olmak üzere silah göndermeyi kabul ettiğini gördü.

Ancak Almanya, bunun çatışmayı daha da alevlendireceğini iddia ederek Ukrayna'ya silah sağlamayı reddetti.

Savunma Bakanı Lambrecht bu haftanın başlarında Almanya'nın Ukrayna'ya bir sahra hastanesi teslim edeceğini ve Berlin'in zaten solunum cihazları sağladığını söyledi.

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'yı Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmesinden dolayı kınadı ve Berlin'i "birliğin altını oymaya" son vermeye ve "Vladimir Putin'i cesaretlendirmeye" çağırdı.