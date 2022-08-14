İkinci El Araba Kötü Haber! Bunu Yapmazsanız Ceza Alacaksınız…

Salgın döneminde can güvenliği ve maddi açıdan korunmak amacı ile vatandaşlara yeni düzenlemeler getirildi. Getirilen bu düzenlemelerden bir tanesi de ikinci el otomobil alım satımları ile ilgili oldu.

Salgın döneminde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler, insanların can güvenliğini tehlikeye sokarken aynı zamanda maddi yönden de soruların yaşanmasına neden olmuştu. Oluşan kayıpları aza indirgemek için birtakım düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelerin arasında ikinci el oto alım satım işleri de bulunmakta. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çalışma hem araç alanları hem de araç satanları ilgilendiriyor. Şayet yeni getirilen düzenlemelere uyulmaz ise yüklü miktarda ceza ile karşı karşıya kalınabilir. Detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

2. El oto alım satımlarında ortaya çıkacak mağduriyetleri önlemek adına Ticaret Bakanlığı tarafından yeni adımlar atıldı. Bu adımlara ikinci el oto satışı gerçekleştirilmeden önce aracın kusurlarının tespit edilmesi gerekiyor. Tespit için yapılan ekspertiz raporunun satıştan önce 3 gün içinde sisteme girilmesi gerekiyor. Yüklenmiş olan ekspertiz raporu alıcı ve Bakanlık tarafından sorgulanabilecek. Satış öncesi sisteme yüklenmeyen ekspertiz raporundan satıcı sorumlu olarak gerekli cezai işleme tabi tutulacak. Bakanlık tarafından duyurulan yeni düzenlemenin yanı sıra ikinci el motoru taşıt ticareti ile uğraşan vatandaşlara işletme ve kişilerin bilgilendirilmesi talep edildi.

Zorunlu Olmayacak Otomobiller

Satışı yapılacak olan ikinci el taşıtlarda yaş sınırı ve kilometre sınırı mevcut olarak, 8 yaşın üzerinde olması ve 160 bin kilometreyi aşmış olması durumunda yeni düzenlemeye dahil edilmeyecek. Bu şartlar dışında kalan araçlar satış tarihinden 3 gün önce Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ve ekspertiz işletmesinden rapor alınmış olması zorunlu kılınıyor.

Zamanında Ekspertizi Yüklemeyen Ceza Alacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyurul ile, yeni düzenlemeler kapsamında TSE tarafından onaylı olan ekspertiz firmalarında yapılacak olan satışlarda, araçların izlenmesi ve raporun satıştan önce 3 gün içerisinde sisteme yüklenmesi zorunlu hale getirildi. Mevzuata aykırı davranan ikinci el ticareti yapan kişi veya firmalara gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.