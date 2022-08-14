Garanti Bankası Açıklamasında Özellikle Genç ve Yeni Kredi Alacaklara Duyuru Yaptı, Bu Kişilere 50000 TL Ödeyecek

Garanti Bankası ağustos ayı içerisinde sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların yapmış oldukları kampanyalara katılarak, acil ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyebiliriz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önce bankalardan hiçbir şekilde kredi kullanmamış olması ve genç olması durumunda, Garanti Bankası, bu kişilerin ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 50000 TL kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini kullanabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak destek kredinize hemen aynı gün içinde alabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için banka, bazı şartlar aramaktadır. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Garanti Bankası kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Bu banka üzerinden kredi almak istiyorsanız ve sigortalı olarak çalışıyorsanız, son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız, banka tarafından isteniyor.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi şartlarına uygun olduğunu düşünen vatandaşları, birden fazla yöntemle ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Size en yakın Garanti Bankası şubesine gittikten sonra başvurunuzu bankanın bireysel müşteri temsilcisiyle birlikte yapabilecek ve 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Bankaya gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.