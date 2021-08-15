İki Dev Bankadan Son Dakika Açıklaması: Bu Kredi Kampanyasına Katılarak Yüksek Limitli Onay Alacaksınız

İhtiyaç kredisi kampanyaları 2021 yılında da devam ediyor. 2 bankadan son dakika olarak yapılan açıklama ile birlikte 100 bin TL ve 200 bin TL arasında ihtiyacı olan kişilere kredi verilecektir. Bu bankalar Ziraat Bankası ve İş Bankası olarak bilinmektedir. Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurularında hızlı bir şekilde onay alabilir ve onaylanan kredinizi de hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler belirli politikalara uygun olmaları durumunda bu kredileri anında hesaplarına atabileceklerdir. Bankalardan daha önce icralık ve avukatlık olmuş kişiler eğer daha borçlarını kapatmadılarsa bu iki bankanın bu kredi kampanyasına katılamazlar. Bankalar hem kara listeye hem de kredi siciline bakarak onay verecektir. Sizler de şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bu iki dev bankanın yaptığı bu dev Kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan Dev kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden dev kredi kampanyası başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikle banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde gittiğiniz zaman banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden emekli veya çalışma maaşı alıyorlarsa 150 bin TL'ye kadar kredilerini sadece kimlikleri ile kullanabiliyor. Özellikle bu kişilere daha uygun faiz oranları ile birlikte kredi verilmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere ne kadar onay verileceğini ve ne kadar borç kapatma kredisi alacağınızı söyler. Bu borç kapatma kredilerinde diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınız kapatılır. Bankadan kredi kullanacak olan emeklilerin diğer bankadan maaş alması durumunda bu bankaya maaş taşıması yapması şartı ile onay verecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyorsunuz.

İş Bankası dev kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de şubelere giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız da 150 bin TL'ye kadar değerlendirme yapılır. Bu krediler de hem banka borçlarınızı kapsayan hem de sizin İhtiyacınız olan krediyi kullanabilirsiniz. 150 bin TL kredi 36 ay vade ile işlem yapıldığı için yüksek gelirinizin olması da şarttır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen kredi sonucunu söyler. Özellikle bankalardan maaş alan müşteri iseniz bu bankadan daha kolay bir şekilde onay alacağınızı söyleyebiliriz. 150.000 TL ve üzerinde kredi kullanmak için de ayrıca banka ipotekli olarak da yardımcı oluyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ipotekli kredi başvurusu yaparak yüksek limitli 36 ay vade ile kredi kullanabilmektedir...