Vakıfbank ve 2 Bankadan 300.000 TL Kredi Verileceği Açıklandı, Şartlara Uygun Olan Hemen Onay Alıyor

300 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ilk olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. 300 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler şartlara uygun olması durumunda bankalardan gelir durumu yetersiz olması ile beraber ipotek karşılığı kredi kullanacaktır. Bankalar 300.000 TL gibi kredilerde bireysel olan müşterilere genellikle kefil ve ipotek karşılığı kredi veriyor. Çünkü kredi ödemesi yüksek miktarda olacağı için aylık gelir belgenizin krediyi ödeyebilecek güçlü olması gerekir. Şimdi sizlere banka şartlarına uygun olmanız durumunda 300 bin TL ihtiyaç kredisi hangi bankalar üzerinden kullanabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Vakıfbank 300.000 TL kredi başvurusu

300 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, Vakıfbank şubelerinden maaş almaları durumunda ve yüksek geliri olmaları durumunda ihtiyaç kredilerine kefilsiz ve ipoteksiz olarak kullanabiliyor. Vakıfbank ayrıca diğer banka müşterilerine de kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli olan ve en az 1 senedir aynı iş yerinde çalışan müşterilerin 300.000 TL kredi alabilmeleri için banka ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvuruları en yakın Vakıfbank şubesinden yapılıyor. İlk taksit ödemesinde dilerseniz 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz. Ayrıca kredi ödemelerinizi 2 ayda bir 3 ayda 1 veya 6 ayda bir yapma imkanı da 300 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası da bulunmaktadır.

Şekerbank 300.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden de 300 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz banka sizlere bu limitteki kredi verdiği zaman diğer bankadaki tüm kredi kartlarınızı ve kredileri de kapatmak isteyecektir. Tek bir bankaya ödeme kolaylığı sağlayacak bu bankadan kredi başvurusu banka şubelerinden yapılıyor.

Şekerbank üzerinden kredi alacak olan kişi emekli olması durumunda emekli maaşını bankaya taşınması gerekiyor. Çalışan kişilerin ise en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer kredi limiti sizleri olumsuz olarak gelirse ipotek vererek kredi limitinizi yükseltebilirsiniz.

Burgan Bank 300 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Burgan Bank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ipotek vererek 300 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu banka 100.000 TL üzerinde kredilerde ipotek istemektedir. Emekli olan, çalışan, esnaf olan, Çiftçi olan herkes bu krediye başvuru için Burgan Bank şubesine gidebiliyor. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de kredi onayı aldıktan sonra banka diğer bankadaki borçlarınızı da kapatarak tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Burgan Bank şubelerinden kullandığımız kredilerin ödemelerini Burgan Bank şubelerine yapabilir veya anlaşmalı olduğu banka olan TEB Bankası üzerinden de işlem yapabilirsiniz.