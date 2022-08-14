Milyonları Sevindirecek Haber Ziraat Bankası’ndan Geldi! Yeni Paket Açıklandı! Şimdi Alın 6 Ay Sonra Ödeyin…

Ziraat Bankası yüzlerce kişiyi güldürecek yeni krediye imza attı. Koşulları sağlayan vatandaşlara verilecek olan kredide ödeme 6 ay sonra yapılacak. Uygun faiz oranları ile verilen kredi de ayrılara ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz…

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası uygulamaya koyacağı yeni kredi paketini resmi olarak açıkladı. Pandemi boyunca birbirinden farklı destek kredileri açıklayan kamu bankaları sürekli olarak vatandaşın yüzünü güldürüyor. Yeni kredi fırsatı Ziraat Bankası tarafından geldi. Esnaf ve memur olan vatandaşlara daha doğrusu koşulları karşılayan her vatandaşa başvuru hakkı tanınıyor.

Başvuru yapmadan önce, başvuru koşullarının incelenmesi gerekir. Koşulları yerine getirmeyen vatandaşlar başvuru imkânı bulunmuyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar hemen kredi işlemlerini başlatabilir. Başvuru yapan kişi farklı bankanın müşterisi ise 3 ile 4 gün içinde kredi alabiliyor. Banka müşterisi olmaması durumunda üyelik işlemleri ile birlikte 4 ile 5 gün sürme ihtimali bulunuyor.

6 Ay Geri Ödeme Yapılmayacak

Uygulamaya koyulan kredinin en sevindiren yanı 6 ay boyunca ödeme yapılmaması. Vatandaşlar almış oldukları krediyi hemen geri ödemeyecek. Kredi derdine düşmeden 6 ay boyunca geri ödemelerden muaf olunacak.

Yazılı olarak bildirilen kredi de ilk ödeme 6 ay sonra gerçekleşecek. Bunun yan ısıra 18 aylık ödeme planları mevcut. Ziraat Bankası kredi fırsatından kimlerin faydalanılabileceği belirtildi. Koşulları yerine getiren kişiler kredi için başvuruda bulunabilecek.

Kamu bankası tarafından ön plana çıkarılan koşullardan bir tanesi 18 yaşından büyük olma ve T.C. vatandaşı olma koşuludur. Başvurular sadece banka şubeleri üzerinden yapılabilecek. Koşulları karşılayan vatandaşlar gerekli olan belgeleri temin ederek herhangi bir şubeye başvuru yapabilir. Kredi kampanyası için başvurudaki şartlar yeterli sayılacak.

Pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan işletmelere nakit finansmanı sağlayarak destek kredileri sunuluyor. TOBB ve Hazine destekli KGF teminatı birçok işletmeyi rahatlattı. 50 bin liraya kadar finansman desteği sağlanıyor. Şartları sağlayan vatandaşlar Ziraat Bankası tarafından verilen kredi paketine başvuru yaparak finansman imkanından faydalanabilir.