İki Bankadan Son Dakika Kampanyası ile 25.000 TL Kredi Ödemesi Yapılacağı Duyuruldu

Garanti Bankası ve Odeabank 25000 TL kredi kampanyası başladı. Garanti Bankası ve Odeabank 25000 TL ye kadar müşterilerine ihtiyaç kredisi dağıtıyor. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve anında onay almak istiyorsanız, Garanti Bankası ve Odeabank'ın yaptığı bu 25 bin TL'lik kredi kampanyasına katılarak hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Bu iki banka 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Verilen ihtiyaç kredileri gelir belgesiz olarak müşterilere sadece kimlik ve sunulmaktadır. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler ve bankadan maaş alan kişiler internet üzerinden bu kredileri kullanabilecekler. Garanti Bankası ve Odeabank üzerinden 2021 yılı için yapılan bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız bazı kredi politikalarında da uygun olmanız gerekiyor. Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notunun yüksek olması şartı vardır.

Garanti Bankası ve Odeabank üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman kimlik numaranız üzerinden bu kredi notuna bakacaktır. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilerin onay alacağını söyleyebiliriz. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Garanti Bankası ve Odeabank üzerinden kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirli şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun için kredi notunuzdan ziyade ayrıca banka sizin sigorta durumunuza bakacaktır. Sigorta durumu en az üç aydır aynı iş yerinde kesintisiz olarak yatmış olması gerekiyor. Son çalıştığınız iş yerinde 90 gün sigortanız varsa kredi başvurusu yaptığınız zaman onay alırsınız Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmanız mümkündür. Eğer o bankada müşterisi değilseniz bankanın resmi internet sitesine girerek veya müşteri hizmetlerini arayarak da kredi başvurusunda onunla biliyorsunuz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde dilerseniz 3 dilerseniz de 6 ay erteleme yapabilirsiniz.

Odeabank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kredi başvurularını banka şubelerinden banka ATM sinden banka müşteri hizmetlerinden ve bankanın resmi internet sitesinden yapabilmektedirler. Ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapılmaktadır. Bunun için cep telefonunuzdan bir ücretli mesaj atmanız gerekiyor. Nakit yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 84 44 numarasını gönderin. Mesajı gönderdikten sonra kredi sonucunu sizin mesaj attığınız cep telefonuna gelecektir. Gelen sonuç üzerinde eğer kredi onayı alırsanız, kredinizi en yakın Odeabank şubesinden kullanabilirsiniz.

Odeabank kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulayan bankaların başında geliyor. Eğer kredi notunuz yüksekse bankanın düşük faiz oranlarından yararlanacaksınız. Odeabank üzerinden ayrıca şubelere giderken kredi başvurusu yapacak olan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte 25000 TL kredi onayı alabilirler.