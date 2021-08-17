Son dakika kredi haberi: Ev hanımları ve öğrencilere anında 10.000 TL kredi başladı

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler öğrenci ve ev hanımı olması durumunda gelir belgeleri sunamadıkları için bazı bankalardan onay alamazlar. Ama bazı bankalarda kişilerin kredi puanına göre onay vermektedir. Sizler de eğer kredi kullanmak istiyorsanız, kredi puanınızın yüksek olması gerekiyor. Kredi puanı yüksek olan kişiler kredilerini hemen kullanabileceklerdir. Uygun faiz oranları ile birlikte alacağınız bu kredileri 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz.

İş Bankası ev hanımları ve öğrencilere 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası ev hanımları ve öğrencileri 10.000 TL kredi başvurusunu sadece İş Cep üzerinden verdiği kredi ile sağlamaktadır. Bunun için bankadan bir hesabınızın olması ve kredi notunuzunda 1350 üzerinde olması gerekiyor. Hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi aldıktan sonra kredilerinin İş Cep uygulaması üzerinden yapacaklarını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapan kişiler hemen onay almaları durumunda da kredilerine hesaplarını atabileceklerdir. 10.000 ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabilirler. Üstelik online olarak alacakları krediler için bankalar masrafsız olarak sizlere işlem yapılacaktır.

Cepteteb ev hanımlarına ve öğrencilere kredi başvurusu

TEB bankasının kurduğu cepte Teb Bankası dijital bir banka olduğu için şubesiz olarak çalışıyor. Şubesiz bankacılık olarak kredi veren bankalar dan bir tanesi olan cepte Teb Bankası ev hanımlarına ve öğrencilere de kredi imkanı sağlıyor. Bunun için bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap üzerinden aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yapmanız gerekmektedir. Buradan kredi başvurusu yaparak kredi onayı alabilir ve hesaba atabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi verebilecektir banka 36 ay vadeli bir kredi kampanyası sağlamaktadır.

Denizbank ev hanımlarına ve öğrencilere ihtiyaç kredisi

Denizbank üzerinden hem internet ve hem de mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin daha önceki banka çalışmaları düzenli olması durumunda onay alabileceklerini söyleyebiliriz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC. kimlik numaranızı yazarak 32/80 DenizBank SMS numarasına gönderin. Bu mesajı gönderdikten hemen sonra kredinizi kullanabilir ve banka şubesinden sadece kimliğiniz ile birlikte evrak vermeden kredinizi alabilirsiniz. SMS onayı aldıktan sonra size en yakın DenizBank şubesine giderek kredinizi kullanabiliyorsunuz. 10.000 TL kredi kullandığınız zaman banka sizin Kredi puanınıza göre bir faiz oranı uygular ve bu faiz oranı üzerinden sizlere kredi verir. 36 ay vadeye kadar en yüksek limitli kredi kullanabilirsiniz.