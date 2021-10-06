IKEA’dan Türkiye Kararı!

Türkiye’de yeni bir atılım gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdüren IKEA, yapacağı hamlesi ile merak uyandırdı. Reuters’a önemli açıklamalar gerçekleştiren IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, söz konusu şirketin Türkiye’den daha fazla alım yapmayı planladığını açıkladı. Bunun yanı sıra Türkiye’de gerçekleşen mevcut üretime ek olarak kitaplık, koltuk, gardırop, kanepe ve mutfak dolapları kategorilerini de Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planladığını ifade etti.

IKEA, salgın döneminde küresel olarak meydana gelen sevkiyat ve üretim kesintileri ile birlikte artan navlun maliyetleri sonrasında Türkiye’den daha fazla alım yapmak adına harekete geçerek dikkat çekti.

İsveç merkezli mobilya devi, halihazırda cam, tekstil, metal ve seramik başta olmak üzere pek çok kategorideki ürünleri Türkiye’de ürettirip dünyanın bazı bölgelerinde bulunan Ikea mağazalarında satılmak üzere ihraç etmeye devam ediyor. Mevcut durumda şirketin 20- 25 civarı üretici ile çalıştığı da belirtildi.

Son zamanlarda salgın süreci ile beraber gelen lojistik krizi ile ülkede üretim yaptırma hakkında çok ciddi bir hareketlenmenin bulunduğu da IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel tarafından aktarıldı. Şirketin özellikle mobilya kategorisinde gardırop, kitaplıklar ve mutfak dolapları vb. ürünlerin ülkede üretilmesi hakkında bazı girişimlerin bulunduğu açıklandı. Söz konusu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi adına çalışmaların devam ettiği şeklinde bilgiler de paylaşıldı.

Şirket olarak üzerinde çalışılan bir diğer kategorinin de koltuk – kanepe grupları olduğu ve bu gruplar hakkında da ülkeden alım yapılabilmesi için girişimlerin devam ettiği söylenildi. Şirketin ülkeden dünyaya yaptığı ihracat tutarı hakkında bilgi vermekten kaçınan Nişel, önemli bilgiler paylaştı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre şirketin ülkeden ihraç etmiş olduğu ürün miktarının ithal edilen ürün miktarının yaklaşık olarak 3 katı olduğu belirtildi.