EYT Bekleyen 40 Yaş Üstü Kişiler İçin Sevindiren Haber Geldi

40 Yaş Üstüne Müjdeli Emeklilik Haberi Geldi! EYT Bekleyen 40 Yaş Üstü Kişiler İçin Sevindiren Haber GeldiEmeklilik her insanın en tabii hakkıdır. Bunun yanı sıra emeklilik aslında ikinci bir hayat ikinci bir şanstır hayata dair. Uzun yıllar tapılmak istenenlerin yapılamaması, istekerin sürekli ertelenmesi emekliliğe katılan anlamı arttırmaktadır. Çünkü emeklilik yapılamayanların yapılabilmesi için bir fırsattır. Emeklilik çalışma hayatının yüklerinden kurtulup aileye ve kendine vakit ayırmaktır. Torunlar ile doyasıya vakit geçirmektir. Artık 40 yaş üstü bireyler için erken emeklilik fırsatını yakaladı.

Emeklilikte zaman vardır yeter ki imkanlar yeterli olsun. 40 Yaş üstü bireyler artık EYT ‘ li olmayacak !. 40 Yaş ve malulen emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar artık kısa zamanda emekli olabilecekler ve malulen emeklilik aylıkları bağlanacak. Uzun yıllar bir meslekte çalıştınız fakat talihsiz bir kaza sonucu artık bedensel olarak çalışamaz hale geldiyseniz artık sizde malulen emekli olabileceksiniz. Veya engelli bir birey olarak 40 yaşına kadar çalıştınız diyelim bedensel engeliniz malulen emeklilik şartlarını yerine getiriyorsa artık sizde emekli olabileceksniz. 40 yaş üstü bireyler en azın ` ve üstü bedensel engele sahipse istedikleri zaman malulen emekli olabilecekler.

Malulen Emeklilik Şartları Belli Oldu !

40 Yaşın üstünde olmak

ve üstü bedensel engelli olmak

Bu şartları sağlayan tüm vatandaşlarımız artık malulen emekli olabilecekler.

Başvurular Nereden Yapılacak ?

Malulen emeklilik için gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız sosyal güvenlik il müdürlükleri aracılığıyla bağlı oldukları emeklilik türüne yazılı olarak başvurabilirler. Başvuru sonrası kişiler değerlendirilecektir ve kişilerin malulen emekliliklerinin önünde bir emgel olup olmadığıa bakılacaktır. İste SGK-SSK ister bağkur gibi emekliliklerden faydalanırken kadın ve erkeklere tanınan özel haklar vardır. Örneğin erkekler askerlik durumlarını emekli olacakları zaman bildirerek askerlik süreleri çalışma hizmet sürelerinden düşmektedir. Kadınlarrda ise çocuk doğumları emeklilikte her bir çocuk için doğum borçlanması yoluna giderek çocuk başı 2 şer yıl daha erken emekli olabilmektedirler.

Malulen emeklilik için de geçerli olan bu haklardan kadınlar da erkekler de faydalanabilmektedir.