İhtiyaç Sahiplerine 7000 TL Ödeme Yapılıyor! Başvuru Yapan 18 Yaş Üzeri Bu Ödemeleri Almaya Hak Kazandı!

Nakit ihtiyacı sahiplerine 7000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankaların listesi yayınlanırken, bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması istenmektedir. Son zamanlarda yapılan kampanyalarda özellikle düşük limitli kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapılmaktadır. Sizlerde ihtiyacınız olan paranın 7000 TL'ye kadar olması durumunda bankalar üzerinden hem düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilecek hemde 36 ay vadeli nakit kredi alabileceksiniz. Gelir belgesiz 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda onay alabilecekler ve banka hesapları olması durumunda dahi, şubelere gitmeden internet üzerinden, krediyi hesaplarına yatırabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK

Tc kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 7000 TL kredi başvurusunda, QNB Finansbank üzerinden yapabilirsiniz, bu bankada hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden hesapları üzerinden de ödemeler alabilmektedirler.

DENİZBANK

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden ve bankanın Cebimde Kredi Kampanyası üzerinden başvurularını yapabilmektedirler. Denizbank üzerinden yapılacak olan Cebimde Kredi Kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak SMS ile kredi onayı imkanı sunulmaktadır. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırarak bu işlem yapılacağı haberi de verildi.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin hesapları olması durumunda hemen Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerimizi kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.