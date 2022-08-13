Garanti Bankası ile Birlikte 2 Banka Borçlarınızı Silecek! Duyuru Yapıldı: Başvurular Başladı, Bütün Borçları Unutun...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacak olan yeni kampanyada, borç kapatma kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşları aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar için özellikle yapmış olduğu bu kampanyada tüm banka borçlarımızı silmek için transfer kredisi veriyor. Borç kapatma kredisi için eğer kamu bankalarını tercih etmek istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden destek kredilerine başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilir ve bu bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin güncel olan borçları için bu bankalar kredi vermektedir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödeme yapacak olan bu bankalar, kapatma kredisi haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere de destek veriyor.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Eğer bankalardan kredi borcu kapatmak için ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini bir anda almak istiyorsanız başvurularınızı sadece banka şubeleri üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun sebebi ise bankalara olan borçlarınız eğer yüksek limitlerde ise başvurunuzu internet üzerinden yaparsanız, otomatik olarak olumsuz yanıt alabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubesine giderek borç transfer kredisi almak istediğini, bireysel müşteri temsilcisine söylemesi durumunda aynı gün içinde sonuç verilecek kredi kampanyasına katılabilir. Aynı şekilde Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte en yakın banka şubelerine giderek düşük faiz oranları ile birlikte krediler kullanabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden özellikle kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaşlarını da bu banka üzerinden alması istenmektedir.