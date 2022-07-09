İhtiyaç Sahibi Olan Kişilere PTT Üzerinden Nakit Desteği İmkanı Sunuluyor!

Ptt üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri haberi geldi. Para ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişen, PTT kurumunun yapmış olduğu bu kredi kampanyasında Aktif Bank ile ortaklaşa hizmet vermektedir. Bireysel müşterileri için verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak yapacağınız bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini yapabilmektedir.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ptt yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını kendi PTT şubeleri üzerinden gişe personeli yardımıyla almaktadır. Size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra bir saat içinde ne kadar kredi onayı aldığınızı yine hemen görebilirsiniz.

Ptt üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda en yakın PTT şubesine giderek veya bankadan SMS atarak, nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 30 50 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda kredi imkanından faydalanmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredileri kullanabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve 40000 TL'ye kadar bireysel kredi kullandırılacaktır.