Cumhurbaşkanı Duyurdu: Emekliye Bayramdan Sonra 20.000 TL Ödenecek

Devlet destekli olarak kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları emekli olması durumunda 20000 TL kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabı üzerinden yapacağınız bu nakit kampanyasını devlet destekli olarak sadece kamu bankaları üzerinden alabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli olan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde alamadıkları 20000 TL ödemeleri bayram sonrasında olabilecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine bile gitmenize gerek kalmayacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere 20000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. başvurunuzu yapmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 20000 TL başvuru nasıl yapılacak?

Bankalar, başlatmış oldukları, buna nakit kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar, öncelikli olarak internet bankacılığı uygulaması üzerinden hizmet verecek. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar başvuru almaları durumunda hızlı birşekilde kredi onayından geçecek. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek de kredi kullanabilecek.

Belirtilen 20000 TL krediyi kullanabilmeniz için emeklı maaşım şubeniz üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Kendi banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına girerek 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerini yapabildiğiniz gibi kredi başvurularınızı da buradan gerçekleştirebilirsiniz. 20000 TL kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluştururken, isterseniz daha düşük limitlerde ödeme tablosu oluşturarak, ilk kredi taksidi ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz.