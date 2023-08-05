Ekonomik sorunlar ortaya çıktığında bütçenizi yönetmek zor olabilir. Bazen geliriniz tüm giderlerinizi karşılamaya yetmeyebilir. Böyle durumlarda fazladan nakit paraya ihtiyacınız olabilir. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden borç alamıyorsanız, bankalar iyi bir seçenektir. Ancak, bankaların bireysel krediler yoluyla finansal destek sağlamak için belirli bir maliyet talep ettiğini unutmayıp en iyi seçeneğe ulaşmak önemlidir. İşte uygun oranla ihtiyaç kredisi veren 3 banka.

BİREYSEL KREDİ ALMAK İÇİN YÖNERGELER

Türkiye'de bireysel krediler için doğru faiz oranının belirlenmesi tartışma konusu olabilir. İdeal olarak, piyasa ortalamasının altındaki faiz oranları uygun olarak kabul edilir. Ancak, aylık yüzde 1,20 veya 1,30 gibi düşük faiz oranlarıyla kredi alma günleri büyük ölçüde geride kaldı.

Bireysel kredi arayan bireyler için belirli yönergelere uymak zorunludur. Bu kurallar hem borçlular hem de bankalar için bir çerçeve görevi görür. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından belirlenen yönergelere uygun olarak müşteriler bankalardan bireysel kredi alabilirler. Örnek vermek gerekirse, bireysel krediler genellikle en fazla 36 ay vadeye sahiptir. Ancak BDDK bireysel kredilere 50.000 TL'lik bir üst sınır getirmiştir. Bu sınırı aşan krediler en fazla 24 ay vadeli olabiliyor.

BİREYSEL KREDİLER İÇİN EN İYİ BANKALAR

Şimdi 65.000 TL için 24 ay vadeli bireysel kredi sunan üç önemli bankayı ve vadelerini inceleyelim:

Halkbank, aylık yüzde 2,75 faiz oranıyla 24 ay vadeli bireysel kredi kullandırıyor. Bu da 65.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir kişinin aylık 4.079 TL taksit ödeyeceği anlamına geliyor.

ING Bank aylık yüzde 2,84 faiz oranıyla 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Sonuç olarak, 65.000 TL'lik bir kredinin aylık taksiti yaklaşık 4.130 TL olacaktır.

QNB Finansbank, ihtiyaç kredilerinde aylık yüzde 2,62 faiz oranıyla arenaya giriyor. Bu da 24 ay vadeli 65.000 TL kredi için aylık 4.007 TL taksit anlamına geliyor.