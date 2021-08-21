Emekliye Son Dakika İsteyene 3000 TL İsteyene 6000 TL Ödeme Yapılacak, Net Rakamlar Belirlendi

Emekli olan kişiler, son zamanlarda acil ihtiyaçları için bankaların kapısını çalıyor. Bankalar üzerinden emekli maaşı almanız durumunda, kredi ve kredi kartı gibi finansal ürünleri bankalar sürekli olarak müşterilerine sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, emekli olan kişilere yeni verilmeye başlanan ve daha önce sadece bankalardan maaş alan emeklilere verilen avans limitlerinde de güncellemeler oldu. Emekliye son dakika olarak yayınlanan bu ödemelerde, emekli olan kişilere hemen sonuç verileceği açıklandı.

Emekliye verilecek olan bu ödemelerde iki paket var. Birinci paket 3000 TL’ye kadar nakit avans limiti. 2.paket ise 3000 TL nakit avans, 3000 TL kredi limiti. Hangi ihtiyacınıza göre işlem yapacaksanız, bankalardan bu şekilde başvuru yapabileceksiniz.

3000 TL nakit avans aldığınızda, bu para emekli maaşınızın hesabı üzerinden artı para olarak sizlere yatacak. İstediğiniz zaman kullanacaksınız. 3000 TL nakit avans alıp, 3000 TL kredi almak isteyenlerde, kredilerini 36 ay vadeye kadar bankanın belirlediği faiz oranları ile kullanacaklar. 6000 TL ödeme alacaksanız, bankadan maaş müşterisi olmanız şartı da vardır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının başlattığı bu kampanya, şimdilerde özel bankalar tarafından da müşterilere sunulmaktadır.

Emekliye Son Dakika Ödeme Haberi Doğru mu?

Emekli olan kişilere son dakika olarak yayınlanan 3000 TL ve 6000 TL ödeme haberi doğrudur. Bu haberden faydalanmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifrenizi aldıktan sonra bankanın mobil uygulamasına girmeli ve bu mobil uygulamasından nakit avans limitine başvuru yapmanız gerekli. Ayrıca kredi alacak kişilerde, internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Emekli olan kişilere, bankalardan işlem yapacak olan kişilerin şubelere giderek veya ATM’leri kullanarak da bu başvuruları yapacağını söyleyebiliriz. Sorunsuz bir şekilde onay almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun yüksek olması ve başvuru yapacağınız bankadan maaş almanız yeterli olacaktır. Emekli olan kişilere, kredi verecek olan bankalar, daha yüksek limitlerde de kendi politikalarına göre işlem yaparak kredi kullandırmaktadır. Ayrıca emekli yaş sınırı her bankaya göre de değişir. Kamu bankaları üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT şubelerinden işlem yapabilirsiniz.